El Consell de Joves d'Andorra la Vella mostra la preocupació pel futur i el medi ambient

Un espai multiesportiu i un gimnàs per a menors d'edat; una discoteca i un parc on els joves puguin tenir el seu espai. Aquestes són les propostes que el Consell de Joves d'Andorra la Vella ha posat sobre la taula, uns projectes que ara des de la corporació comunal s'analitzaran per veure quin pot ser el seu encaix perquè es puguin tirar endavant. Entrant en detall,els consellers juvenils, en representació dels alumnes dels sis centres educatius d'Andorra la Vella i Santa Coloma, han exposat els seus projectes per millorar l'experiència dels joves a la parròquia. La cònsol menor, Olalla Losada, que juntament amb la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, han presidit el Consell, s'ha mostrat sorpresa per "la conscienciació que tenen pel tema del futur, que els preocupi moltíssim el futur, i que d'aquesta preocupació neixin tot de possibles propostes, que hi hem de treballar, de com volen que sigui Andorra a la Vella", de fet, ha subratllat que "és superimportant que surti dels joves" aquestes iniciatives.



Així doncs, els alumnes del col·legi Mare Janer i el Sant Ermengol, aposten perquè es creï un espai multiesportiu a la parròquia, destinat a disciplines sense camps d'entrenament, i s'habiliti una franja horària al Centre Esportiu dels Serradells perquè els menors de 16 anys puguin accedir-hi a fer esport, sota la supervisió d'un monitor. L'objectiu de la proposta és promoure els hàbits saludables i dotar els joves d'un espai on poder sociabilitzar.



Des de l'Escola andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma i del Lycée Comte de Foix, els representants han explicat que una altra de les propostes sorgides ha estat la creació d'una discoteca per a joves a partir dels 12 anys per fomentar espais de lleure i oci els caps de setmana. En la mateixa línia, els consellers del British College of Andorra han exposat la voluntat del col·lectiu per disposar d'un parc amb un espai de pícnic i elements de jocs adaptats a les seves edats.



Per la seva part els representants del col·legi Sant Ermengol i del British College of Andorra han posat sobre la taula els neguits dels joves en relació amb el creixement urbanístic sostenible, destacant la limitació de les alçades dels edificis, l'ús d'energies renovables, l'adequació de les parades de bus, l'estat de les voravies i el mobiliari urbà.



Finalment, alguns consellers també han fet el punt de les demandes que en un inici s'havien plantejat i que finalment han quedat descartades, sigui perquè no eren de competència comunal o perquè ja s'estan treballant gràcies a les aportacions d'altres col·lectius, entitats i associacions.



Totes les propostes han estat aprovades i des del Comú de la capital s'han compromés a treballar per intentar implementar-les en la mesura del possible. Losada i Nazzaro han agraït la implicació i esforç dels joves i les escoles, que han presentat projectes treballats i els han animat a continuar treballant per la parròquia i pel projecte de Consell de Joves, així com que continuïn fent arribar totes aquelles propostes que considerin importants per a la millora.