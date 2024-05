Triomf èpic per tancar la temporada

El MoraBanc Andorra ha acomiadat la temporada amb una victòria molt emocionant contra el València Basket, guanyant per un marcador final de 95-88 i una Bombonera que va animar d’inici a final a l’equip. Aquesta victòria ha estat la guinda del pastís per a una temporada que, malgrat les dificultats, ha acabat amb una nota molt positiva.

Després del partit, l’entrenador dels tricolor, Natxo Lezkano, ha expressat la seva satisfacció amb el rendiment del seu equip, especialment en els dos primers quarts, en què han fer una defensa molt efectiva i han controlar el joc. «Hem fet els dos primers quarts molt bé, fent la nostra defensa i sabem en tot moment el que fèiem», ha dit Lezkano. «El tercer quart ha sigut espectacular, potser el millor de la temporada».

L’entrenador també ha destacat la importància de l’aportació de Montero, qui ha fet una temporada espectacular i ha estat clau per a l’equip. «Jan Montero és un jugador molt especial, i ens ha ajudat molt a estar on estem. Fer 35 punts en un partit, és una barbaritat. Li desitgem les millors de les sorts i estem agraïts d’haver-lo tingut aquí». El basc també ha agrait al públic i a tot l’equip pel seu suport i dedicació al llarg de la temporada. «Volem agraïr al nostre públic i a tot l’equip. És una molt bona acomiadada. Al final hem acabat a la millor posició de tot l’any, una onzena posició en aquesta lliga que és supercompetitiva és positiu». En aquesta mateixa línia, el míster també ha reflexionat sobre la duresa i el nivell que manté la Lliga Endesa: «Si un equip com el Baskonia es va quedar fora del play-off, això ja et diu el nivell que té. Un equip que ha jugat el play-off de l’Eurolliga, però s’ha quedat fora d’aquesta fase en la Lliga».

Malgrat les dificultats, Lezkano ha valorat molt positivament la temporada, destacant la capacitat dels tricolor per competir contra equips de molt nivell i mantenir-se competitius malgrat les dificultats: «Ha sigut una temporada molt dura, la pretemporada no va ser bona perquè vam tenir totes les lesions en la part de l’equip més important, que és la base. Ens va costar molt carburar a l’inici. Hem jugat amb jugadors fora de posició, hem tingut partits molt durs en què l’equip ha continuat sent molt competitiu, però ens faltava quelcom per guanyar».

Finalment, Lezkano ha expressat el seu orgull per l’equip andorrà i tot l’staff del club tricolor, destacant la gestió dels moments difícils i l’èxit d’omplir, fins en vuit ocasions, la Bombonera. «Estic molt agraït i molt orgullós de l’equip. També de com el club ha gestionat els moments difícils. A més, vam penjar el cartell d’’entrades exhaurides’ vuit cops i això per a mi és un orgull com a persona responsable del que passi a la pista i amb l’equip».