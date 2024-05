Joan Vinyes i Jaume Font s’imposen a la primera prova

Les altes temperatures, que van superar els 50 °C a la pista, van posar a prova els pilots i els equips. Vinyes i Font van mantenir sempre el control de la prova, amb una estratègia encertada que els va permetre sumar la victòria per davant del Porsche 992 CUP pilotat per Barambio-Garcia. La parella andorrana tornarà a competir al volant del seu Porsche 992 GT3 CUP el pròxim mes de juny al Circuit de Los Arcos (Navarra), en la segona prova del Campionat d’Espanya de Turismes (GT-CET) 2024.

Per El Periòdic

