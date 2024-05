La Policia participa en la conferència de caps d'Interpol, centrada a reforçar l'intercanvi de dades

La importància de crear un front comú per combatre el crim organitzat transnacional va centrar la conferència anual de caps d’Interpol que l’organització va celebrar a Lió, França, la darrera setmana d’abril, amb l’objectiu de reafirmar el seu compromís per protegir les víctimes de les amenaces globals. A la trobada van assistir 321 delegats de 136 països, entre els quals, el sergent major Robert Guirao, responsable de l’Oficina Central Nacional d’Interpol a Andorra.

En la reunió es va abordar la sofisticació logística, operativa i tecnològica del crim organitzat transnacional i es van aprovar, per part dels delegats, una sèrie de compromisos dirigits a enfortir l’intercanvi d’informació amb la finalitat de reforçar les eines que els països membres tenen al seu abast.

En aquest sentit, durant la conferència es va destacar com a element fonamental l’ampliació de l’accés a la xarxa de comunicacions policials segures per a unitats especialitzades i punts de control fronterers, es va encoratjar els països membres a compartir més dades criminals a través de les 19 bases de dades de l’organització, i es va posar en relleu el mecanisme Global Rapid Intervention of Payments (I-GRIP) per interceptar el frau financer cibernètic. I és que, des del llançament d’aquesta eina, Interpol ha ajudat els països membres, també Andorra, a interceptar més de 500 milions de dòlars vinculats a processos criminals.

Durant la jornada es va subratllar la necessitat d’efectuar més intercanvis de dades sobre organitzacions terroristes, els seus mecanismes de suport i qualsevol vincle amb el crim organitzat, així com compartir els modus operandi en incidents relacionats amb materials químics, biològics, radiològics, nuclears i explosius improvisats.

Finalment i per protegir les persones més vulnerables, en la conferència es va animar les oficines centrals nacionals a fer més ús de la base de dades internacional d’explotació sexual infantil i de les notificacions per advertir sobre depredadors sexuals per tal de compartir intel·ligència, identificar delinqüents i protegir les víctimes.



Interpol disposa d’una xarxa global de delegats de protecció de dades designats obligatòriament. En suport dels principis de protecció de dades, com són la legalitat, la qualitat, la transparència i la responsabilitat, la conferència de caps d’Interpol, també va llançar un missatge per al foment d’aquesta xarxa per refermar encara més la confiança i l’eficiència en la tasca policial global.



Les oficines centrals nacionals d’Interpol són la base de l’organització i el nexe entre tots els seus membres, connectats a través d’una xarxa mundial de comunicacions policials que té com a objectiu la preparació i resposta a les amenaces criminals de manera coordinada i global.