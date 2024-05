Plata per a la patinadora Andrea Pazos a la Copa Federació

El cap de setmana les patinadores Andrea Pazos, Ariadna López i Ainara Zazo de l’Andorra Club Gel, van destacar a la Copa Federación de patinatge sobre gel a Espanya. A la classificació final, la patinadora Andrea Pazos va aconseguir la medalla de plata a la categoria Júnior A. El certamen, organitzat per la ‘Federación Española de Deportes de Hielo’, va tenir lloc l’11 i 12 de maig.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació