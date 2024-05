Lydia Cachafeiro i Gaetan Fetaud, guanyadors del I Campionat de Duatló

La celebració del I Campionat de Duatló d'Andorra ha viscut una gran jornada esportiva durant aquest cap de setmana, el qual s'ha disputat a la zona de les Pardines i els Cortals d'Encamp. Els grans guardonats han estat els atletes Gaetan Fetaud i Lydia Cachafeiro en categoria absoluta masculina i femenina, respectivament, on han participat una cinquantena d'esportistes, acompanyats per familiars, amics i públic en general que s'ha apropat a animar. Tot plegat sota una meteorologia immillorable. Organitzat per la federació andorrana de Triatló, amb el suport del comú d'Encamp, la cita ha comptat amb atletes de tot el país i també d'estrangers de totes les edats. Els competidors i competidores han demostrat la seva habilitat i resistència en una competició que ha combinat la cursa a peu i el ciclisme.



L'organització ha establert tres distàncies diferents, amb dues de promoció infantil on la inscripció ha estat gratuïta, i una tercera per al Campionat nacional de Duatló Sprint absolut i per categories. La distància XS ha estat dirigida als infants de cinc a nou anys; la distància S, per a adolescents de 10 a 15 anys; i la distància L s'ha emmarcat dins del torneig de sprint local, en la qual han competit els atletes adults. Cal destacar que, abans de començar amb cadascuna de les distàncies, l'organització ha reunit els participants per explicar les normatives i els recorreguts, així com fer incís en aspectes bàsics com el respecte als companys i companyes de cursa, i pel medi ambient.



Pel que fa als resultats, en categoria absoluta masculina s'ha imposat Fetaud (53.54) seguit de Carlos Fernández (54.52) i Ivan Edgar da Costa (59.25). Pel que fa a la categoria absoluta femenina, Cachafeiro (1.12.16) ha compartit podi amb Laura Camps (2a posició, 1.12.34) i Mar Ponsa (3r lloc, 1.28.06). Amb aquests resultats, el primer lloc del Campionat d'Andorra de Duatló ha estat per a Fernández, mentre que en categoria femenina l'ha assolit Ponsa.