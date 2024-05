El Rallye des Princess 'Richard Mille' viurà una arribada 'inèdita' a Andorra

Andorra acollirà del 25 al 30 de maig la 23a edició del Rallye des Princess 'Richard Mille', una competició que, com ja és habitual, recorrerà part del territori francès i, en aquesta ocasió, posarà el punt final al Principat. Així doncs, l'Automòbil Club d'Andorra (ACA Club) i ACA Esportiva, juntament amb Andorra Turisme i Andorra Business, en col·laboració amb els comuns de Canillo i Ordino, han decidit que aquesta prova arribi per primera vegada al país.



Després de la tradicional sortida des de la plaça Vendôme de París, el Rallye des Princess 'Richard Mille' emprendrà un recorregut de més de 1.600 quilòmetres per arribar al Principat en 5 etapes: Tours (La Grange de Meslay), Saint- Martin-de-Ré, Sarlat-la -Canéda, Carcassonne i el Principat d'Andorra.



De fet, els corredors arribaran a Andorra per la frontera francoandorrana, passant per Canillo, Escaldes-Engordany, el centre històric d'Andorra la Vella, i dirigint-se cap a la Massana i Ordino, on està previst un reagrupament de 20 minuts a l'aparcament Camp de la Tenada. El gruix de la prova en terres andorranes tindrà lloc al Coll d'Ordino.



Entre les inscripcions hi ha presents les millors marques i models que han fet història a l'automobilisme mundial. Concretament, hi ha 21 models Porsche 550, 356, 911 i 304 de variades versions i motoritzacions. També hi ha un BMW 327 de 1939, un Ford Thunderbird de 1957, i dos MG B del 1965 i 1972. En total es comptarà amb 80 cotxes clàssics, 80 equips femenins i 160 participants en la graella de sortida.



La cloenda de la competició tindrà lloc a Soldeu, on els vehicles quedaran exposats per tal que puguin ser admirats pel públic. L'accés al recinte serà gratuït, però els menors de dotze anys hauran d'anar acompanyats d'un adult.