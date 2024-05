El Govern destina 4,6 milions a les subvencions esportives del 2024

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha anunciat aquest dilluns que el Govern destinarà un total de 4.612,790 euros a les subvencions a les federacions i entitats esportives el 2024, dels quals 336.000 euros formaran part d'una ajuda puntual per a totes aquelles entitats que participin en els Jocs dels Petits Estats del 2025 amb l'objectiu de garantir una bona preparació de tots els seus esportistes. "Un dels requisits era que totes les entitats que volguessin participar-hi havien d'ajustar els seus estatuts a la llei de l'esport, que té en compte criteris com la igualtat de gènere. Estem satisfets perquè totes les entitats han actualitzat els seus estatuts" ha assenyalat, Bonell.



Pel que fa a l'ajuda puntual a les entitats participants en els Jocs dels Petits Estats, el secretari d'Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, ha explicat que la quantitat total no s'ha distribuït de manera igualitària, amb 30.000 euros per a cada federació, sinó que s'han tingut en compte altres criteris, com el nombre de jugadors de cada equip. Així doncs, s'han atorgat 40.000 euros a les federacions de bàsquet, natació, vòlei i atletisme, mentre que les federacions de ciclisme, judo i tennis han rebut una ajuda de 30.000 euros.



Pel que fa a les subvencions globals, Bonell ha destacat que el Govern ha continuat augmentant-les de manera progressiva any rere any. A més, ha anunciat que hi ha dues entitats que han rebut un increment especial de subvenció aquest any. "Una és la FAE, amb un augment de 150.000 euros a causa dels bons resultats aconseguits, i l'altra és el VPC, pel seu ascens a segona divisió" ha especificat, Bonell, que també ha volgut expressar el seu suport a Mònica Dòria, qui participarà en els Jocs Olímpics de París aquest estiu, i a Nahuel Carabaña, que també es troba pendent de la seva participació.



En aquest sentit, Cabanes ha assenyalat que els increments més significatius han estat del 10%, i que per concedir-los s'han tingut en compte els calendaris esportius. "Els resultats esportius tenen un efecte indirecte en les subvencions. Si una federació no assoleix bons resultats, no pot presentar un calendari esportiu competitiu. Això és el que estem tractant amb totes les federacions" ha detallat, el secretari d'Estat, que també ha avançat que, de cara a l'any vinent, el Govern té previst treballar amb subvencions fixes. "La intenció és establir una subvenció fixa per a totes les federacions. I, després, cada any, es quantificarà amb variable d'acord amb la disponibilitat pressupostària i els programes esportius" ha comentat, Cabanes, qui també ha detallat que s'han atorgat 25 subvencions a entitats d'esports olímpics, vuit a entitats d'esports no olímpics, i vuit a entitats d'esports col·lectius. A més, el secretari d'Estat, ha anunciat que s'ha destinat una subvenció de 78.100 euros al COA.



Davant una pregunta formulada pels mitjans sobre el fet que la natació tornarà a quedar-se fora dels Jocs Olímpics perquè el COA no demanarà els llocs d'universalitat d'aquest estiu, Bonell ha deixat clar que respecta la decisió del COA. "Sempre ens han dit que la decisió de totes les federacions hauria de ser aquells esportistes que s'han classificat per a les mínimes. Acceptem aquesta decisió i confiem que els millors esportistes ens representaran" ha apuntat, la titular d'Esports.



Finalment, Cabanes ha recordat que existeix un projecte específic per fomentar l'esport femení i ha anunciat que, de cara a setembre, el Govern convocarà una reunió amb tots els presidents de les federacions.



Cabanes anuncia ajustos a la llei per potenciar l'esport-estudi



Quant a una pregunta de la premsa sobre l'esport-estudi, Cabanes ha valorat molt positivament el programa i ha assegurat que la intenció del Govern és fomentar-lo. "Caldrà fer petits ajustos a la llei sobre l'absentisme perquè assistir a aquests entrenaments no es consideri absentisme escolar" ha assenyalat, Cabanes. "No es perdrien hores lectives, ja que hi haurà un suport per recuperar aquests continguts perduts" ha afegit, el secretari d'Estat. Per la seva banda, Bonell ha fet referència a l'esquí-estudi i ha admès que hi ha aspectes a millorar i que els secretaris d'Esport i Educació hi estan treballant. "El nostre objectiu és millorar aquells aspectes que els pares o els alumnes no acaben de veure clars" ha indicat, Bonell, qui ha anunciat que els resultats d'aquest estudi es presentaran a la tardor.



El Govern, a punt d'aprovar el canvi de gespa de l'Estadi Nacional



Davant d'una altra pregunta de la premsa sobre el canvi de gespa de l'Estadi Nacional, Bonell ha anunciat que la setmana vinent el Govern ho aprovarà en Consell de Ministres. "Aquest concurs sortirà amb la possibilitat oberta d'un canvi de gespa. Durant els mesos vinents decidirem si aquest canvi és viable, amb tots els elements sobre la taula" ha indicat, Bonell, afegint que ja s'han mantingut reunions amb la Federació de Rugbi i el VPC, i que la intenció és ara posar-se en contacte amb els responsables de l'FC Andorra.

Andorra es prepara per acollir els Jocs dels Petits Estats d'Europa 2025

Andorra va ser l'escenari de l'Assemblea General i la Comissió Tècnica dels Jocs dels Petits Estats d'Europa (JPEE) el passat 10 de maig, a un any vista dels Jocs que es celebraran al país. En la reunió, es van revisar i actualitzar les regulacions tècniques, i es van aprobar modificacions als estatuts. Els assistents van quedar impressionats per l'acolliment, la comoditat dels hotels i la proximitat entre allotjaments i instal·lacions esportives, a més de prolongar la seva estada per conèixer millor Andorra i les seves muntanyes. El president del comitè organitzador, Xavier Espot, es va mostrar molt content amb l'èxit de la trobada i amb les ganes dels participants de tornar l'any vinent per gaudir dels JPEE AND 2025.