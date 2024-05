El PS reclama la integració d’una Institució Nacional de Drets Humans

El partit socialdemòcrata va explicar ahir les esmenes que han presentat a la proposició de Llei del Raonador del Ciutadà, un projecte de Llei proposat pel mateix partit, que davant de la voluntat que s’acabi aprovant la llei han autoesmenat per adaptar-lo als criteris del Govern. La presidenta suplent, Susanna Vela, va detallar que el passat 2 de febrer van entrar la proposició de llei, un text amb la voluntat de modernitzar i d’actualitzar la institució del Raonador atenen els estàndards internacionals de la Comissió de Venècia i de París. Ara el grup entra a tràmit 11 esmenes per «adoptar a la institució dels Principis de París perquè pugui ser una institució nacional de drets humans», així com incloure les modificacions donades pel criteri de l’Executiu.

En aquest sentit, la presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Casal va manifestar que «hi ha dos aspectes significatius a nivell polític» en els quals el Govern no ha acabat estant d’acord. El primer dels casos, és la proposta del PS que el Raonador pogués interposar efectes suspensius a les queixes que rep pel que fa als terminis o per interposar recurs contra aquests actes administratius: «Nosaltres pensàvem que era un canvi que era bo, perquè d’alguna manera el que estàvem intentant és que no arribi a la justícia aquells conflictes que el Raonador a través de la seva intermediació pogués acabar de resoldre», explicava Casal tot afegint que el Govern no ho va veure igual.

L’altre dels components és la demanda de legitimar al Raonador del Ciutadà perquè pugui interposar qüestions de constitucionalitat sobre lleis i reglaments de forma directa. En aquest punt, el Govern va fer un criteri, i per aquest motiu des del PS van decidir fer una esmena a aquesta legitimació i permetre que el Raonador pugui interposar una qüestió concreta davant del Govern o Consell General perquè els grups parlamentaris puguin fer la tasca d’interposar recursos de constitucionalitat. En aquest sentit, Casal va manifestar que «nosaltres preferiríem que el Raonador fos independent i tingues suficients eines per poder anar a fer-ho ell i de manera independent sense estar condicionat a la voluntat política o bé de govern o dels grups parlamentaris».

Finalment, Casal també va exposar el reclam d’adaptar la Llei del Raonador del Ciutadà als anomenats Principis de París, per tal que la institució assumeixi les competències d’una Institució Nacional de Drets Humans per a la promoció i protecció d’aquests. Els socialdemòcrates proposen que aquesta institució es trobi dins de la del Raonador del Ciutadà per tal de tenir una doble garantia de monitoreig de compliment dels tractats internacionals i assolir les recomanacions formulades per diferents Comitès de les Nacions Unides.