La lliure circulació de persones, la preocupació més present en els veïns d’Escaldes-Engordany

Ahir a la tarda la sala d'actes del Comú d'Escaldes-Engordany va acollir la segona reunió de poble sobre l'Acord d'associació, la qual, de nou, va comptar amb l'assistència del cap de Govern, Xavier Espot, i el secretari de l'Estat, Landry Riba, els quals, seguint la dinàmica de la primera d'aquestes trobades, la qual va tenir lloc al Centre Cultural de la Valireta a la parròquia d'Encamp, van explicar als assistents alguns dels punts clau del text negociat. Així, amb el ja conegut vídeo d'inici de la jornada, es va donar principi a l'explicació.



Tanmateix, com a la jornada passada, els assistents van traslladar els seus dubtes, els quals, en el cas dels escaldencs, es van centrar en un dels punts més complexos de l'Acord: la lliure circulació de persones. Un factor que, Espot, va tornar a exposar que "els andorrans podrem treballar, estudiar i establir a un altre país d'Europa", tenint com a resultat que "els andorrans es deixin de considerar extracomunitaris".



En aquesta mateixa línia, la Pilar, una veïna jubilada de la parròquia va assistir a l'acte perquè "no sé si a Andorra li convé un pacte com aquest, és un territori molt petit, per això vull que m'expliquin el que es vol fer, que m'informin, sobre tot el tema de l'obertura de fronteres", afegint que "no vull que els andorrans ens quedem sense feina ni que tothom que vulgui vingui, perquè som un país molt petit i no volem perdre una certa tranquil·litat i certesa que la feina sigui per als andorrans". Així i tot, l'assistent també va remarcar que espera rebre la informació adient per tal de "poder informar-me per la meva part quan ja hagi escoltat el que diuen a aquestes reunions".



Paral·lelament, el Cerni, un jove estudiant que també va participar com a oient a la reunió de poble, va expressar a EL PERIÒDIC la preocupació que li genera "no saber ben bé com faran l'adhesió d'Andorra a la Unió Europea", per aquest mateix motiu va decidir assistir a l'acte. "A mi em genera molta inquietud que s'obrin les fronteres, i en cas de fer-ho, nosaltres [els andorrans] necessitem tenir una garantia de treball, així com seguretat", afegint que vol aprofitar aquestes reunions "per poder traslladar els meus dubtes envers aquest Acord, a més que considero molt important estar informat per tal de tenir una opinió vàlida per decidir".