Pas restringit al carrer de la Canal de Sant Julià per obres en un habitatge

El carrer la Canal de Sant Julià de Lòria, situat a la plaça Major, queda tallat des d'aquest dimarts a conseqüència d'unes obres de consolidació i reforma d'un dels habitatges adjacents que estan a punt de començar i que obliguen a restringir-hi l'accés als vianants. Segons informa la corporació, malgrat les obres, continuaran operatives les escales que connecten les avingudes Francesc Cairat i Verge de Canòlich i que també donen accés a l'edifici Glòria. En aquest sentit, es recorda que l'horari d'obertura de les escales continua sent de les 07.30 a les 20.30 hores.

Per Agències

