La Ruta de la Tapa bat tots els rècords superant les 9.200 racions venudes en quatre dies

Dels 14 establiments participants, tres d'ells han superat la xifra de més de 1.000 tapes venudes. En conjunt, si es té en compte que el cost de la tapa acompanyada d'una cervesa Estrella Damm o una altra beguda tenia un cost de quatre euros, la Ruta de la Tapa 2024 ha reportat a les arques dels establiments 36.868 euros. El dia de més consum va ser el divendres 10 de maig, amb un total de 3.327 tapes venudes, la qual cosa va suposar uns ingressos de 13.308 euros. Aquests registres donen una bona mostra del moviment que ha generat aquesta iniciativa plenament consolidada al teixit econòmic de la parròquia. De fet, durant els quatre dies de durada, els carrers de la parròquia han estat molt plens de gent. Ara, només queda preparar la pròxima edició i lliurar els premis d'aquest any als restauradors en un acte que tindrà lloc el 29 de maig a la sala Sergi Mas.

La 15a Ruta de la Tapa ha conclòs amb la xifra rècord de 9.217 tapes venudes per les 9.829 que es van vendre el 2023, tot i que cal tenir en compte que l'edició de l'any passat va durar 10 dies i enguany només s'ha concentrat en quatre. Si es fan els càlculs del nombre de tapes venudes pels dies en què s'ha allargat la proposta, surt una mitjana de més de 2.300 tapes venudes per dia.

Per El Periòdic

