El Periòdic denuncia una suplantació d'identitat amb la qual pretenen estafar els lectors

Des d'aquest mitjà neguem haver publicat cap fake new relacionada amb aquesta qüestió, i demanem a tots els nostres usuaris que no es restrigin a la citada plataforma, ja que es tracta d'un intent de phishing.

Utilitzant la imatge del web d'El Periòdic, un grup especialitzat en ciberatacs ha suplantat la identitat del mitjà per estafar els usuaris. En la notícia publicada anuncien que Andorra ha "aprovat una nova llei i que gràcies a una inversió de 250 euros a través de la plataforma immediate edge, els ciutadans andorrans tenen garantits 6.000 euros al mes".

Per El Periòdic

