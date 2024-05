Grup Hiper Pas inaugura Eco River a Encamp

Grup Hiper Pas obrirà aquest dimarts, 14 de maig, el segon Eco River al Principat. El Grup amplia ara la seva oferta amb la inauguració d'un nou establiment a la Plaça del Consell, 15 d'Encamp.

Després d'una profunda remodelació de l'espai, el nou Eco River, compta amb una superfície de 160 m2, destinats a oferir específicament productes naturals, ecològics, sense gluten, bio i especials per a totes les intoleràncies, per als clients que ja els coneixen i també per aquells que volen canviar els seus hàbits d'alimentació i de vida.



S'hi podrà trobar el més ampli assortiment de productes: alimentació seca i fresca (pasta, arrossos, pans, brioixeria, conserves, carn, fruita, fruits secs), begudes (vegetals, sucs, vins...), així com complements alimentaris i productes per la cura personal (vitamines, proteïnes,

gels, sabons, xampús, cosmètica...), productes per la llar i un espai gourmet; tot amb una qualitat excel·lent, de les marques referents al mercat i al millor preu.



Seguint en la línia de la omnicanalitat i la digitalització del Grup, el client gaudirà d'una autèntica experiència de compra, amb solucions digitals d'avantguarda. Per més comoditat, el client podrà aparcar gratuïtament al pàrquing del River Centre Comercial a Encamp i pagar amb la Targeta Client River.



Aquest nou punt de venda és una aposta més que reafirma el posicionament del Grup Hiper Pas a Andorra.