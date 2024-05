Un total de 730 estudiants i 70 empreses inscrites al programa 'Impuls Jove'

Un total de 730 joves i 70 empreses s'han inscrit al programa 'Impuls Jove', una iniciativa creada fa gairebé dos anys per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) en col·laboració amb Andorra Recerca i Innovació (AR+I), per connectar empreses i joves d'entre 16 i 25 anys amb l'objectiu d'afavorir la seva inserció laboral de manera temporal.



Mitjançant una aplicació mòbil, els estudiants poden accedir a ofertes temporals, mentre que les empreses utilitzen aquesta eina per publicar vacants de manera que s'incentiva la captació del talent nacional. Es tracta d'un canal complementari creat específicament per al col·lectiu més jove, adreçat tant a estudiants del país com també els que cursen estudis a fora. Els usuaris han de descarregar-se l'aplicació, crear el seu perfil i, a partir d'aquí, ja es poden inscriure a les ofertes que considerin. L'empresa, per la seva part, analitza el perfil i si el candidat s'adequa a l'oferta publicada, contacta directament a la persona seleccionada.



Actualment, 70 empreses participen en aquest projecte i la voluntat de la Cambra és que se n'hi sumin cada vegada més. Les ofertes que es publiquen són principalment per cobrir llocs de treball durant l'estiu i en determinades èpoques de l'any. La majoria de les feines són pel sector serveis, tot i que també n'hi ha d'altres com el tecnològic, la banca o la comunicació.



En aquests gairebé dos anys de funcionament, la Cambra fa un balanç satisfactori d'aquesta iniciativa i destaca el creixent interès per part dels estudiants a utilitzar aquesta plataforma en la recerca de feina temporal. La voluntat d'enguany se centra sobretot a implementar les àrees de millora, les quals tant estudiants com empreses van assenyalar en una enquesta realitzada conjuntament amb AR+I l'octubre de l'any passat.



Entre altres, s'ha millorat la usabilitat i la rapidesa de càrrega de l'aplicació mòbil i de la pàgina web, a més de la possibilitat que les empreses puguin mantenir els currículums dels estudiants per poder-los oferir una feina temporal en un futur.



Cal destacar, a més, l'alt grau de satisfacció entre les empreses tant amb l'aplicació mòbil i la pàgina web, així com amb el perfil dels joves contractats, dels quals han valorat molt positivament, sobretot, els coneixements i les ganes d'iniciar una carrera professional, els idiomes i les habilitats administratives.