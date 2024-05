Continua la inestabilitat meteorològica amb ruixats tempestuosos a la tarda

El Servei Meteorològic ha informat que les precipitacions d'aquesta nit han deixat entre 3 i 5 mm de pluja, que se sumen als 15-20 que van caure ahir. Així mateix, en les darreres hores de l'episodi, la cota de neu ha baixat fins als 1.900 metres en alguns indrets del sud i est del Principat. Durant el dia d'avui continuarem sota la influència del flux de sud-oest provocat per la pertorbació atlàntica que deixarà inestabilitat i ruixats intermitents, de caràcter tempestuós principalment durant la tarda. Les temperatures mínimes previstes són de 7ºC a la parròquia d'Andorra la Vella, 3ºC a 1.500 metres i -2ºC al Pas de la Casa. Pel que fa a les màximes seran de 13ºC a la capital, 9ºC a 1.500 metres i 1ºC al Pas de la Casa. De cara a demà el centre de baixes pressions anirà cap a l'est i mantindrà una inestabilitat que provocarà un matí mig ennuvolat i la formació de ruixats tempestuosos durant la tarda. El vent de component sud-oest arribarà a ràfegues de 30 km/h al matí als fons de vall. Les temperatures mínimes previstes seran de 5ºC a la parròquia d'Andorra la Vella, 1ºC a 1.500 metres i -3ºC al Pas de la Casa. Les màximes seran d'11ºC a la capital, 10ºC a 1.500 metres i 1ºC al Pas de la Casa.

