Sant Julià destina prop de 95.000 euros als espectacles i activitats de la Festa Major

El Comú de Sant Julià de Lòria destinarà 94.761,85 euros a la contractació de les empreses encarregades d'efectuar els espectacles i activitats de la Festa Major de la parròquia, que tindrà lloc del 26 al 30 de juliol. Segons es detalla al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), l'adjudicació ha recaigut sobre cinc empreses mitjançant contractació directa: Art Music (42.691,25 euros), Gatzara Espectacles (16.259,1 euros), Aymara (6.950 euros), La Gresca SLU (23.950 euros) i Naiman Comunicació (4.911,5 euros).

Fins ara la corporació laurediana només ha donat a conèixer l'actuació de Figa Flawas per a la Festa Major, per a la qual destinarà un import de 14.247,5 euros i donarà així resposta a la demanda de diferents col·lectius de la parròquia. El duet català actuarà a la plaça de la Germandat el pròxim 29 de juliol, on farà gaudir al públic assistent a ritme dels seus sons urbans, que van de la bachata fins al hip-hop, passant pel reggaeton, la salsa i la rumba.