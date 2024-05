Casal recorda que està prohibida la comercialització del CBD vegetal

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, i portaveu del Govern, Guillem Casal, ha recordat que al Principat està prohibida la comercialització de productes de CBD totalment vegetals. Cal recordar que la polèmica al voltant del CBD, la qual va sorgir arran del cas CBD que va donar a conéixer EL PERIÒDIC, versa al voltant de l’empresonament preventiu d’un jove que va ser detingut a la duana en possessió de més de 500 grams de CBD que havia adquirit fora del país. La detenció ha agafat més rellevància els darrers dies tenint en compte que hi ha establiments que comercialitzen aquests productes.

Per aquest motiu, Casal ha recalcat que «de forma legal aquests productes no es poden vendre perquè als d’origen vegetal no es pot separar la substància del CBD de la que té el THC», la qual és la causant d’efectes psicotròpics. Tot i això, Casal ha assegurat que les cremes o productes de cosmètica que contenen CBD «no tenen cap complicació per a la seva comercialització». Davant d’aquesta situació, el Ministeri de Salut ha enviat una nota informativa a diferents establiments, recordant quins són els productes que estan permesos per a la venda al país.

Paral·lelament, el ministre portaveu ha explicat que des del seu Departament tenen encomanada la tasca d’analitzar diversos projectes que han d’afavorir la diversificació del sector agrícola, i precisament un d’ells és relacionat amb la legalització del conreu del cànnabis. En aquest sentit, ha apuntat que estan en una primera fase d’anàlisi i que a finals d’estiu tindran més informació al respecte.