Els Banders col·laboren per esbrinar si l’os aparegut a Aarós és el mateix que va visitar el Principat

El Cos de Banders d’Andorra està treballant en col·laboració amb els agents rurals d’Aarós, arran de l’aparició d’un os. Així com passa quan hi ha un albirament d’un plantígrad en territori andorrà, les autoritats veïnes es van posar en contacte amb els Banders per informar-los de la situació, a més de creuar les mostres de pèl que han recollit els agents rurals amb les que té el Principat per mirar d’esbrinar si es tracta d’un dels exemplars que han visitat el país darrerament. Recordem que la setmana passada va aparéixer un os a tocar de la carretera entre Ansalonga i la Cortinada, i de seguida el Cos de Banders es va desplaçar a la zona per fer el seguiment i control, així com recollir mostres.

En aquest sentit, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha apuntat que continuen fent un seguiment exhaustiu de la presència de l’os al país i que s’ha fet un decàleg amb els últims albiraments. A més, ha indicat també que «ens avancem a la seva arribada» i estan preparats pels albiraments, detallant que una vegada el detecten, en un seguiment constant i amb col·laboració amb les autoritats veïnes.

Així i tot, Casal també ha informat que «mai hi ha un risc zero a la muntanya», però va recordar que l’os acostuma a passar per hàbitats poc transitats per les persones, i que normalment no fa estada al país.

Aprovada la gestió administrativa en línia per part de gestors i representants legals / El Govern ha aprovat avui també el Reglament d’impuls dels serveis digitals de l’Administració. El text permet accelerar la transformació digital del sector públic per tal d’avançar en l’assoliment dels objectius estratègics marcats pel 2030 i desplegar el model de visió complert de l’administrat en els serveis públics digitals. Com a mesura concreta, tal com ha exposat el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, es recull per primera vegada la possibilitat que els representats professionals i gestors puguin fer tràmits en línia en nom del titular, delegant l’accés al portal de tràmits del Govern.

Així mateix, Rossell també ha explicat que s’habilitarà un nou sistema de notificacions per quan es fa un tràmit en línia, amb l’objectiu que la persona que l’ha realitzat pugui estar informada en tot moment de l’estat del tràmit. D’altra banda, amb la voluntat d’arribar a tota la ciutadania, s’ha creat un sistema d’assistència digital al qual es pot accedir si es té qualsevol dubte a l’hora de fer tràmits amb l’administració. A més, l’Oficina Virtual d’Atenció a la Ciutadania té a disposició un accés telemàtic oferint acompanyament a la tramitació a la Seu Electrònica.

El reglament també impulsa la millora de l’experiència de l’usuari i la constitució d’un canal únic d’entrada als serveis digital del Govern. Per això, es duran a terme millores en la imatge del portal per fer-lo més accessible i unificada. Finalment, el secretari d’Estat també ha afegit que tots aquests canvis aniran acompanyats de diversos actes de participació ciutadana per tal de millorar els processos en línia que la ciutadania o les empreses.