El Consell General certifica que disposa de la documentació en què Punjabi aprova la graella salarial

El Consell General ha contestat al comunicat enviat ahir per l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) en què negava les afirmacions del síndic general i anunciava que consultaran els òrgans europeus de protecció de dades per “ingerències indegudes”. Així, des del Consell certifiquen que disposen dels documents oficials que acrediten la voluntat de la directora de l’entitat, Resma Punjabi, d’incrementar salaris.

En el comunicat del Consell General s’exposa que es disposa de la Guia per a la gestió de persones de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), versió 5, aprovada el 12 d’abril, en la qual s’inclouen les taules retributives del personal de l’Agència, i estableix també una graella salarial per a la cap de l’Agència i la inspectora.

A més, també disposen d’un informe intern sobre la perspectiva de despeses de personal per a l’any 2024, que especifica que “l’APDA estableix una nova graella salarial en la seva versió 5 de la guia de persones” i afegeix que “es preveu que el mateix mes (juny 2024) es comenci a aplicar la nova graella salarial a tots els llocs de treball de l’APDA”.

El Consell General, destaca, a més, que la Guia per a la gestió de persones de l’APDA contrasta amb la versió 3 del mateix document que es va aprovar el 26 de juliol de 2023 on es determinava que “els salaris per cada posició futura de l’organigrama de l’APDA queden definits en el quadre següent: Cap de l’Agència (Decisió del Consell General), Inspector (Decisió del Consell General)”.