Les inversions estrangeres experimenten una disminució del 19,1% durant el 2023

El total de sol·licituds d'inversió estrangera presentades durant el 2023 mostra una disminució del 19,1% respecte de l'any anterior, segons publica aquest dijous el Departament d'Estadística. Pel que fa al volum d'inversió inicial declarada, també ha caigut un 28,9% respecte a l'any 2022 i se situa als 281,4 milions d'euros. Respecte al nombre de sol·licituds formalitzades, que corresponen a les sol·licituds autoritzades que s'han formalitzat davant d'un notari andorrà durant el 2023, presenta una disminució interanual del 14,4% amb un total de 133 sol·licituds. Pel que fa al volum de la inversió formalitzada disminueix el 40,5% l'any 2023 respecte a l'any anterior fins als 231,5 milions d'euros. Quant als àmbits econòmics on s'ha formalitzat aquest volum d'inversió, destaquen els sectors de patrimonial i de prestació de serveis amb 87 i 78 milions d'euros respectivament. Pel que fa a les inversions estrangeres en immobles, el 2023 se'n van registrar 429, la qual suposa un decreixement del 14,2% respecte a l'any anterior, concretament 71 inversions menys. Respecte a l'import de les inversions estrangeres en immobles, aquest va ser de 256,6 milions d'euros per a l'any 2023, amb un creixement del 40,3% respecte al 2022.

Per Agències

