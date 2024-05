Van Den Eerenbeemt i Casas faran el seu debut internacional en el Campionat d’Europa

L’equip andorrà participarà en les proves de Duet Lliure i Figures, i segons han apuntat en un comunicat des de la FAN, les jornades d’entrenament oficial seran el 21 i el 22 de maig, dies en què les sincronistes de totes les nacionalitats faran el reconeixement de la piscina on es disputarà la competició. Cal destacar que la competició l'organitza la Federació Hel·lènica de Natació per encàrrec de European Aquatics (EA), i comptarà amb l’assistència confirmada de 23 països: Bulgària, Gran Bretanya, Estònia, Espanya, Suècia, Geòrgia, República Txeca, Itàlia, Hongria, Israel, Eslovènia, Eslovàquia, Turquia, Xipre, França, Croàcia, Polònia, Suïssa, Àustria, Andorra, Grècia, Lituània i Alemanya.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació