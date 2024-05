El salari mitjà del març, en els 2.632 euros, un 6,3% més que l'any passat

El nombre de persones assalariades se situa en 46.813 segons dades avançades del mes de març, el que representa una variació del 2,3% respecte al mes de març avançat de l'any passat. La massa salarial se situa en 123,21 milions d'euros, el que representa una variació del 8,8% i pel que fa al salari mitjà avançat, se situa en els 2.632 euros, mentre que el salari medià avançat se situa en els 2.025,62 euros. Aquestes xifres suposen unes variacions del 6,3% i del 5,9%, respectivament, respecte al mes de març avançat de l'any 2023.



Les dades fetes públiques aquest dijous pel Departament d'Estadística del Govern d'acord amb dades de la CASS també mostren que el nombre total de persones assalariades del mes de febrer, segons xifres semidefinitives, és de 46.931, amb un increment del 2,5% respecte al mateix mes de l'any anterior, en què n'hi havia 45.781. El sector de construcció és el que més creix, amb un 7,9%. En canvi, el sector que presenta el decrement més destacat en el nombre d'assalariats és hoteleria, amb un 1,4% menys. Pel que fa a les ocupacions amb més representació al mercat laboral, l'increment més significatiu de persones assalariades es produeix a secretaris administratius i similars, amb un 7,1% més respecte el febrer del 2023, mentre que cambrers, bàrmans i similars disminueixen lleugerament (-0,7%).



La mitjana de persones assalariades, d'acord amb les dades acumulades de gener i febrer és de 46.988, un 2,5% més comparat amb el mateix període anterior. El sector que presenta un increment més destacat és construcció amb un 7,6%. En canvi, els sectors que presenten un decrement més destacat són hoteleria i llars que ocupen personal domèstic, amb un -1,3% en ambdós casos.



Segons les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, la mitjana d'assalariats per sector és de 43.704 persones, un 3,6% comparat amb el mateix període anterior. Els sectors que presenten un increment més destacat són transports i comunicacions i educació, amb un 7,7% en ambdós casos. En canvi, el que presenta un decrement més destacat és llars que ocupen personal domèstic, amb un -1,4%.



La massa salarial total del mes de febrer és de 117,67 milions d'euros. La variació és positiva, d'un 8,7%, respecte al mateix mes de l'any anterior. El sector que presenta una variació positiva més destacable és activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials, amb un 18,2% més. Cap sector presenta una variació negativa respecte al mateix mes de l'any anterior.



Quant a la massa salarial de les ocupacions amb més representació al mercat laboral, l'increment més significatiu es produeix a secretaris administratius i similars amb un 16,6% més respecte el febrer del 2023. Cap ocupació representativa mostra una variació anual negativa.



D'acord amb les dades acumulades de gener i febrer, la mitjana mensual de la massa salarial és de 116,59 milions d'euros, equivalent a una variació del 8,7% respecte al mateix període anterior. El sector que presenta la variació positiva més destacada és activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials amb un 16,4%. En canvi, cap sector presenta una variació negativa respecte al mateix període de l'any anterior.



Segons les dades recollides al llarg dels darrers dotze mesos, la mitjana mensual de la massa salarial per sector és de 107,89 milions d'euros, equivalent a una variació del 9,7% més respecte al mateix període anterior. El sector que presenta la variació positiva més destacada és producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua amb un 17,8% més. L'únic sector que presenta una variació negativa respecte al mateix període anterior és sistema financer amb un 2,1% menys.



El salari mitjà total declarat a la CASS per al mes de febrer és de 2.507,24 euros, un 6,1% més respecte al mateix mes de l'any anterior. Aquest mes, el sector que presenta una variació positiva més remarcable és activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials, amb un 11,9% més. L'únic sector que presenta una variació negativa respecte al mateix mes de l'any anterior és sistema financer amb un 2,5% menys. Cal recordar que les dades facilitades per la CASS no detallen els conceptes remuneratius ni les hores treballades. El salari mitjà aquí descrit es basa en les quantitats totals declarades a la CASS, sense distingir si s'hi inclouen indemnitzacions o altres remuneracions o si les persones assalariades treballen a jornada completa o parcial.



Quant al salari mitjà de les ocupacions amb més representació al mercat laboral, l'increment més significatiu es produeix a personal de neteja d'oficines, hotels (cambrers de planta) i establiments similars amb un 9,8% més respecte el febrer del 2023. Cap ocupació representativa mostra una variació anual negativa.



D'acord amb les dades acumulades de gener i febrer, el salari mitjà s'ha situat en 2.481,28 euros, equivalent a una variació del 6% respecte al mateix període anterior. El sector que presenta la variació positiva més remarcable és activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials amb un 10,5% més. D'altra banda, cap sector presenta una variació negativa respecte al mateix període de l'any anterior.



D'acord amb les dades acumulades durant els darrers dotze mesos, el salari mitjà per sector s'ha situat en 2.468,64 euros, equivalent a una variació del 5,9% més respecte al mateix període anterior. El sector que presenta la variació positiva més remarcable és producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua amb un 10,6% més. L'únic sector que presenta una variació negativa respecte al mateix període anterior és sistema financer amb un 2% menys.



El salari medià total declarat a la CASS per al mes de febrer és de 1.996,60 euros, és a dir, un 6,7% més respecte al mateix mes de l'any anterior. Aquest mes, el sector que presenta una variació positiva més remarcable és activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials amb un 11,% més. Cap sector que presenta una variació negativa respecte al mateix mes de l'any anterior.



La mitjana del salari medià, d'acord amb les dades acumulades de gener i febrer, és de 1.990,75 euros, un 6,1% més comparat amb el mateix període anterior. El sector que presenta un increment més destacat és activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials, amb un 9,9% més. Cap sector presenta una variació negativa respecte al mateix període anterior.



La mitjana del salari medià per sector, d'acord amb les dades acumulades durant els darrers dotze mesos, és de 1.957,74 euros, un 6,4% més comparat amb el mateix període anterior. El sector que presenta un increment més destacat és activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials amb un 10,2% més. Cap sector presenta una variació negativa respecte al mateix període anterior.



El salari medià total declarat a la CASS per al mes de febrer del 2024 és de 1.996,60 euros, corresponent a un 79,6% del salari mitjà.