La població resident s'incrementa un 4,4% i arriba a les 86.280 persones

La població resident al Principat fins al 30 d'abril ascendeix a 86.280 persones, la qual cosa suposa un augment del 4,4% (3.657 persones més) respecte a l'abril de l'any 2023. Segons publica aquest dijous el departament d'Estadística, aquest creixement es concentra principalment a les parròquies d'Encamp (6,2%), Andorra la Vella (3,3%), Canillo (12%), Escaldes-Engordany (3,8%) i la Massana (4,2%). Per contra, les parròquies que menys han crescut han estat Sant Julià de Lòria (2,5%) i Ordino (3,8%).



Per nacionalitats, l'increment anual mesurat el mes d'abril es concentra en el col·lectiu d'altres nacionalitats, amb un total de 3.165 persones (28,9%), seguit de les persones de nacionalitat andorrana amb 357 persones (0,9%), de nacionalitat espanyola amb 137 persones (0,7%) i de nacionalitat francesa amb 104 persones (2,8%). Les persones amb nacionalitat portuguesa registren un decrement de 106 persones (1,2% menys) respecte al mateix mes de l'any anterior.



D'altra banda, cal destacar que el 73,4% de la població es concentra en el tram d'entre 15 i 64 anys i la població menor de 15 anys representa l'11,5%, mentre que la població més gran de 64 anys suposa el 15,1% restant.



Pel que fa a la població registrada en els censos comunals a 30 d'abril (91.442 persones), hi ha un increment del 4,5% respecte a la població registrada del mateix mes del 2023 (87.466 persones).