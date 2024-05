El mes d'abril tanca amb 336 persones a l'atur

El mes d'abril es va tancar amb 336 persones a l'atur, una xifra que representa un 0,6% més que el mes anterior, mentre que és un 8,2% menor que al mateix mes de l'any anterior (366 persones). Segons les dades fetes públiques aquest dijous per Estadística, aquest mes d'abril també hi havia 207 persones inscrites per a una millora laboral, amb una variació respecte al mes anterior del 13,4% menys i un descens encara més important, del 24,7%, respecte al mateix mes de l'any anterior.



Pel que fa al nombre total de llocs de treball oferts, ascendia a 2.177, amb una variació mensual del 9,3%. Respecte al mateix mes de l'any anterior, la variació del nombre de llocs de treball oferts baixa un 9,6%.



Quant als demandants d'alta a final de mes, se n'ha calculat la mitjana. Durant els darrers dotze mesos és de 323 demandants en recerca i 245 en millora, el que equival a unes variacions respecte al període anterior del 18,3% menys pel que fa als demandants en recerca i del 21,9% menys pels de millora. La mitjana mensual de llocs de treball oferts durant els darrers dotze mesos és de 2.290. En aquest sentit, hi ha un augment percentual respecte al mateix període anterior del 34,7%.



Dels 336 demandants en recerca d'un lloc de treball un 27,1% són empleats administratius; un 19,3% tècnics i professionals de suport i un 18,5%, treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors.



Quant a les 207 persones en demanda d'una millora laboral, un 35,7% són empleats administratius; un 17,4%, tècnics i professionals de suport i un 14%, treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors. Quant als llocs de treball oferts, un 33,7% són per a artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció; un 23,6% per a treballadors no qualificats i un 22,6% per a serveis, restauració, protecció i venedors.



Altra dada quant al perfil dels inscrits indica que la majoria dels demandants d'alta al Servei d'Ocupació que estan en recerca de treball (el 86%) fa menys de sis mesos que estan desocupats. El 58% dels que estan en millora de situació laboral tenen un contracte temporal (s'hi inclouen els contractes discontinus o de temporada).



També cal destacar que del total de desocupats en recerca, la gran majoria (93,2%) són de curta durada, mentre que el 6,8% restant són desocupats de llarga durada.



Per nacionalitat i temps de residència, el grup més nombrós són els espanyols amb deu anys o més de residència, que representen el 26,8% del total, seguits dels d'altres nacionalitats amb menys de cinc anys de residència (un 15,8% del total), dels espanyols amb menys de cinc anys de residència, que representen el 12,6%, i dels d'altres nacionalitats amb deu anys o més de residència, que representen el 12,1% del total.



D'altra banda, cal esmentar que en els darrers dotze mesos, 57 persones, és a dir, el 17%, no van tenir cap intermediació. El 83% restant dels inscrits en van tenir almenys una vegada. S'observa com els desocupats que han estat inscrits més temps tenen més probabilitat d'intermediació. El 68,4% dels que mai n'han tingut són inscrits que acumulen menys de tres mesos. Al contrari dels que van correspondre almenys a una oferta de treball, el 40,9% eren desocupats que feia entre tres i dotze mesos que estaven inscrits al Servei d'Ocupació.



El detall per tram d'edat mostra que les persones demandants en recerca d'un lloc de treball es concentren principalment entre els 40 i els 59 anys (42%). De la mateixa manera, les persones demandants de millora de la situació laboral es concentren principalment en el tram de 40 a 59 anys (39,6%).



La quantitat de dones en recerca de lloc de treball (53,6%) és lleugerament major que la dels homes (46,4%). La majoria dels demandants en millora (59,9%) són dones.



Aquest mes d'abril la majoria dels demandants en recerca són de nacionalitat andorrana (43,5%) i de nacionalitat espanyola (26,5%). Així mateix, la majoria dels demandants en millora són andorrans (35,7%) i espanyols (31,4%), seguit dels d'altres nacionalitats (25,1%), portuguesos (6,3%) i, per acabar, francesos (1,4%).



Prestació d'atur



Segons les dades del departament de Benestar en l'últim dia del mes d'abril, dinou persones eren beneficiàries de prestacions econòmiques per desocupació involuntària. Un 57,9% se situen en el tram de 40 a 59 anys. La majoria són dones, un 63,2%. Per nacionalitat, un 63,1% són andorrans o espanyols. Quant al temps de residència, el 64,3% dels beneficiaris de l'ajut fa deu o més anys que viuen a Andorra.



El nombre de treballadors contractats pel Govern, les parapúbliques, els comuns, les societats parapúbliques i les entitats sense afany de lucre per aquest mes d'abril del són nou treballadors. Quant al programa de foment de la contractació en el sector privat, hi ha 34 persones contractades, mentre que n'hi ha set al de foment per a menors.