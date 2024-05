La Cursa de la Dona serà puntuable en el Campionat d’Andorra en categoria femenina de cinc quilòmetres a partir de l’edició de l’any vinent. Així ho ha anunciat aquest matí la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, durant la roda de premsa de presentació de la cita.

Fins a la data, el campionat d’Andorra se celebrava, tant per a homes com per a dones, en el marc de la Cursa popular Illa Carlemany, però a partir del 2025, en la categoria femenina, es durà a terme en la Cursa de la Dona. Pel que fa a la categoria masculina, la prova se seguirà fent durant la Cursa popular Illa Carlemany. L'esdeveniment compta amb la col·laboració de la Federació Andorrana d’Atletisme (FAA), els comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany i Creu Roja Andorrana, i se celebra a iniciativa de l’Associació de Dones d’Andorra (ADA) des de fa 12 edicions, amb l’objectiu de donar visibilitat la pràctica de l’esport femení.

En l’edició d’enguany, que tindrà lloc el 2 de juny, els beneficis recaptats aniran destinats a la lluita contra el càncer mama i al suport dels pacients i familiars, concretament, a través de l’Associació Espanyola de Càncer de Mama Metastàtic (AECMM), la qual dona suport a pacients de més de 10 països i també realitza accions per impulsar la investigació científica en aquest àmbit.

Enguany, la novetat més important és el canvi d’ubicació de la línia de sortida i arribada. En aquest sentit, Perfumeria Júlia esdevé la patrocinadora principal de la cita i, per aquest motiu, la sortida i arribada se situarà davant de la botiga Júlia Onix. Des de l'ADA, a més, han apuntat que l’eslògan d’aquesta edició és "Trepitgem fort, correm contra el càncer de mama".

Com ja és habitual, la Cursa de la Dona compta amb una primera distància de cinc quilòmetres i una segona més assequible per a tots els públics de dos quilòmetres i mig. En relació amb això, el president de la FAA, Josep Maria Missé, ha destacat que el recorregut d’enguany arrencarà amb més pujada continuada al principi, però, després, tot el traçat "és molt assequible per a tots els públics amb una arribada molt més plana i ràpida".