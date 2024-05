Vicky Jiménez ja és a quarts de l'ITF W100K de Madrid

Demà a les 10.00 hores tindrà lloc el partit de quarts, on l'andorrana s'enfrontarà a la russa Oksana Selekhmeteva, de 21 anys i número 518 al rànquing mundial, que aquest matí s'ha imposat a l'alemanya Eva Lys.

El nivell similar s'ha mantingut en el segon set. El primer joc ha estat per a Jiménez, que s'ha acabat col·locant fins al 0-4 amb dues pèrdues de servei de la seva contrincant. El joc més igualat ha estat el cinquè, que ha acabat amb l'1-4, però la tenista del Principat, a l'esprint final, ha tancat ràpidament el set amb l'1-6, passant així de ronda en la màxima categoria dels tornejos ITF després de rebre una Wild Card (WC).

El primer set ha començat amb total paritat, amb la tricolor enduent-se el primer joc al 30-40 i Bara el segon amb un 40-30. La romanesa, número 198 al rànquing WTA, ha perdut fins a tres serveis, i tot i mantenir la igualtat en gairebé tots els jocs, Jiménez s'ha anat imposant fins a l'1-5. Qui ha perdut llavors el servei ha estat la pirenaica, que s'ha sabut refer per tancar un 2-6.

Vicky Jiménez ja és a quarts de final de l'ITF W100K de Madrid després de vèncer amb contundència aquest migdia a Irina Bara per 0-2 (2-6 i 1-6). El duel no ha durat ni una hora i quart, i després de desfer-se de la cap de sèrie número dos en l'anterior ronda, l'andorrana ha tornat a fer mostra del seu bon estat de forma i ha fet una passa més al torneig madrileny.

Per Pol Forcada Quevedo

