Ainhoa Fernández, designada per ser àrbitre assistent a la final de l'EURO femenina sub17

Nova fita històrica per a l'arbitratge andorrà i per a Ainhoa Fernández, la qual ha estat designada per la UEFA per a ser àrbitre assistent a la final de l'EURO femenina sub17 que tindrà lloc aquest dissabte a Suècia entre Anglaterra i Espanya, sent, a més, la fita més important que mai cap àrbitre del país hagi aconseguit.

Així doncs, el curs està sent per emmarcar per a Fernández. S’ha convertit en la primera andorrana a estar present a un partit de la UEFA Women’s Champions League, al gener en un duel entre l’Slavia de Praga de la República Txeca i el St. Pölten austríac; posteriorment, a l'abril, la UEFA la va tornar a cridar per ser jutge de línia a la Divisió A de la Lliga de les Nacions Femenina, a Wembley, en un Anglaterra-Suècia, i per últim, cal destacar que la pirenaica ja ha estat present a l'EURO femenina sub17.