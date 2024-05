Andorra participarà en la Copa Davis d'enguany amb l'equip més jove de la història

Tirana, la capital d'Albània, acollirà el mes vinent la Copa Davis amb la participació l'equip andorrà més jove de la història. En aquest sentit, el capità Jean-Baptiste Poux ha seleccionat a Jordi Trilla i Pablo Carrascosa, que repetiran participació, mentre que Guillem Davasse s'estrenarà. També hi prendrà part Èric Cervós, que amb 25 anys serà el jugador més veterà del conjunt tricolor i amb més experiència al torneig.

Per El Periòdic

