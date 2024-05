L'ACA CLUB obra les inscripcions de la Pujada Arinsal

La secció esportiva d’ACA CLUB ha obert les inscripcions de la Pujada Arinsal d'aquest 2024, que enguany puntua per al Campionat de França de muntanya de Segona Divisió i, com a novetat, també per al Campionat d’Espanya de muntanya CEM Autohebdo Sport. A més, inclou el Campionat Nacional VHC.

Com en les temporades anteriors, la cita es disputarà en els 4.100 metres més tècnics de la carretera CS-520, a l’estació d’esquí d’Arinsal. El dissabte 15 de juny es faran els entrenaments i la primera pujada de la cursa, mentre que l'endemà se celebrarà la segona sessió d’entrenaments i es disputaran la segona i la tercera pujada.

Pel que fa al Campionat francès, cal destacar que la Pujada Arinsal se situa a l’equador de la competició, després de Quilhan (aquest cap de setmana) i La Pommeraye (24-26 de maig), mentre que en el Campionat espanyol de l’especialitat, serà la segona cita després de la Pujada al Fito (Astúries). En darrer lloc, quant al Campionat Nacional VHC, l’antiga Sèrie Nacional, recupera el seu esperit original i hi podran competir tots els cotxes històrics que no ho poden fer en el certamen espanyol o francès.

Segons han apuntat des de l'ACA, els pilots que vulguin inscriure’s al Campionat francès i al Nacional VHC ho poden fer mitjançant la pàgina web de l'ACA CLUB Esportiva, mentre que els corredors que vulguin participar en el Campionat espanyol trobaran tota la informació al mateix espai, però la inscripció l’han de fer al web de la Reial Federació Espanyola d'Automobilisme (RFEDA).

Nou espai web / La secció esportiva de l'Automòbil Club d'Andorra estrena web, un microsite d’ACA Esportiva ubicat a www.aca.ad. En aquesta nova pàgina, han informat, la comunitat de l’automobilisme nacional pot accedir a informació d’interès, tramitar llicències, consultar informació sobre el programa d’oficials ACA, etc.