Diverses accions per commemorar el Dia Internacional contra la LGTBIfòbia

Amb motiu del Dia Internacional contra la lesbofòbia, l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (LGTBIfòbia), el Ministeri d’Afers Socials i Funció Pública i la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana han impulsat diferents accions de sensibilització per donar visibilitat a la diversitat afectivosexual i de gènere. La campanya, que se celebra cada 17 de maig, compta amb la col·laboració de l’associació Diversand.

El Govern vol contribuir a conscienciar i a sensibilitzar a la societat sobre la plena integració del col·lectiu LGTBI, sumant-se un any més a la commemoració d’aquesta jornada. Concretament, enguany s’han repartit 1.000 cintes – les quals es poden utilitzar com a portamòbils o per portar acreditacions i claus – a tot el personal de l’Administració, parapúbliques i a Diversand. Les cintes duen el lema #EstimantLaDiversitat, el logotip del Govern i el de l’associació. A més, s’ha incorporat la frase “17-M: Estimant la diversitat LGBTIQ+” als panells lumínics de circulació del país, en diferents idiomes, i s’ha fet difusió de material gràfic a les xarxes socials.