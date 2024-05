El Comú d'Andorra la Vella pagarà aquest any 44.000 euros més per a l'envelat de la Fira

El Comú d'Andorra la Vella pagarà aquest any 44.000 euros més que l'any passat per a l'envelat de la Fira, la qual se celebrarà el cap de setmana del 25 al 27 d'octubre. D'aquesta manera, es confirma l'increment que ja es preveia per a aquest concepte, ja que en el pressupost hi havia reservada una partida de 433.000 euros.

El cònsol major, Sergi González, ha posat en relleu que la voluntat de la majoria és "començar a pensar d'altres formats o altres idees per intentar optimitzar i buscar altres opcions". En aquest sentit, ha destacat que, malgrat tot, és embrionari perquè tot just es planteja què es pot fer, i en les reunions mantingudes amb els tècnics ja es comencen a "pensar altres opcions" de cap a on pot anar aquesta cita. Així, ha defensat l'actual ubicació i també la fira en si, però ha posat sobre la taula que potser es podrien "buscar altres espais que puguin fer allargar i fer més tentacles de la fira dins la parròquia". A més, ha remarcat que són projectes que es començaran a treballar al llarg d'aquest any, però ha volgut deixar clar que "la gent no s'espanti, que la fira durarà" i li pensen "donar l'impuls que toqui".



D'aquesta manera, en la sessió de Consell de Comú celebrada aquest dijous el lloguer de l'envelat per a aquest any ha estat aprovat per unanimitat. González ha remarcat que al concurs només s'ha presentat una empresa, que és la que ha fet els treballs en anys anteriors i també ha concretat que el muntatge de l'estructura començarà el 3 d'octubre, però que l'aparcament no es tancarà fins al dia 20 i que, un cop conclosa la cita, es procedirà al desmuntatge amb la intenció que el 31 d'octubre l'aparcament ja pugui reobrir.



El conseller de l'oposició Miquel Canturri ha recordat que aquest increment del preu "ja es preveia" i ha explicat que en el seu moment ja es va haver de fer un increment de preus perquè no s'havien aplicat augments corresponents a cada any. A més, ha recordat que l'empresa ja havia comentat que els era molt costós haver de tenir "molts treballadors" aquí a Andorra per fer el muntatge i el desmuntatge, ja que l'envelat és "molt gran i són molts dies" per fer les operacions. "Jo penso que havíem estat molt ben acostumats perquè l'envelat de la fira és molt complex", ha valorat Canturri, recordant que una part d'aquest import que paga el Govern a raó de la fira de productes artesanals que s'instal·la a la fira.



Complement de baixa / Durant la sessió de Consell de Comú també ha rebut el vistiplau per unanimitat la proposta de modificació de l'ordinació de la funció pública que permet que el Comú es continuï fent càrrec del pagament del 100% del complement en cas de baixes derivades d'accident laboral. La majoria ha decidit que el pagament es faci fins a finals d'any i també que la corporació comunal assumeixi el que correspongui de manera retroactiva des del dia que va deixar de fer-ho arran de l'informe del Tribunal de Comptes, en el qual s'informava que els pagaments eren indeguts. Canturri ha posat en relleu, en un primer moment, que malgrat estar a favor de la proposta s'abstindrien, ja que els mancava l'informe de l'interventor. El cònsol ha demanat que aquest, que era present a la sala, expliqués per què no s'havia inclòs aquest informe, a la qual cosa ha respost que intervenció "no fa informes sobre aquesta matèria".



Després d'escoltar l'argument, l'oposició ha votat a favor d'aquest punt. González ha manifestat, en declaracions posteriors als mitjans de comunicació, que ja han parlat amb el sindicat de treballadors, el SITCA, i amb empleats comunals, i a partir del mes de setembre es començaran les converses per veure "a partir del 2025 quines altres accions fem" al voltant de l'asseguradora i també amb la mútua. De fet, ja s'ha avançat que de cara a l'any que ve el Comú contractarà mitjançant concurs públic una asseguradora que gestioni aquests complements i s'oferirà al personal de la corporació diverses opcions de cobertura, tant de les baixes per malaltia laboral com les relatives a altres tipus, estudiant diverses opcions i veient diferents formes de copagament, informa l'ANA.