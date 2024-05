Primera reunió institucional entre Xavier Espot i l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni

El cap de Govern, Xavier Espot, ha mantingut aquest dijous la primera trobada institucional amb l’alcalde Barcelona, Jaume Collboni. Durant la reunió han compartit experiències i les accions que estan impulsant en àmbits com l’habitatge, la mobilitat sostenible, la transició energètica i pel foment d’un turisme menys massificat i de més qualitat. En la trobada, mantinguda al Palauet Albéniz, Espot ha estat acompanyat per l’ambaixador d’Andorra a Espanya, Vicenç Mateu, mentre que a Collboni l’ha acompanyat la tinent d’alcalde, Maria Eugènia Gay.

El cap de Govern ha traslladat a l’alcalde de Barcelona l’impuls que s’ha donat en el darrers anys a la cooperació transfronterera i de bon veïnatge amb la Generalitat de Catalunya, a més d'expressar la voluntat de fer extensiva aquesta col·laboració a l’ajuntament de Barcelona, ciutat amb la qual Andorra manté forts vincles culturals i socials. Collboni, per la seva part, ha celebrat aquesta primera trobada que ha d’impulsar diferents vies de cooperació entre totes dues institucions.

En el seu desplaçament a Barcelona, Espot ha participat també al col·loqui organitzat per deba-t.org, una plataforma juvenil de la Universitat Pompeu Fabra, dedicada al foment del pensament crític a través de col·loquis, taules rodones i debats. El cap de Govern ha exposat davant els estudiants i el públic com l’aprovació de la Constitució va atorgar la sobirania al poble i va establir una separació clara entre el poder executiu, legislatiu i judicial, va reformar les institucions i va donar un estatut jurídic internacional a Andorra.

Xavier Espot també ha incidit en els grans reptes de futur d’Andorra, en les prioritats del Govern en l’àmbit de les polítiques d’habitatge i de creixement sostenible, en les relacions amb els països veïns i la cooperació transfronterera i en l’evolució de la relació d’Andorra amb la Unió Europea, que, tal com ha explicat el cap de Govern, ha de culminar amb l’Acord d’associació negociat amb la Comissió Europea. En el torn de preguntes, els joves s’han interessat per l’acostament a la Unió Europea i per les implicacions de l’Acord.