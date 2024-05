Detingut amb una navalla de 10 centímetres i 14.500 euros en efectiu

Finalment, aquesta setmana s’ha arrestat a Encamp un home de 32 anys i una dona, de 38 anys i no resident, com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral. La parella es va agredir mútuament al domicili que comparteixen.

Altres detencions/ La matinada d’aquest divendres la conductora d’una motocicleta, de 38 anys, ha estat detinguda amb una taxa d’alcoholèmia d’1,51 després de patir un accident a la rotonda del Km 0. També per conduir sota els efectes de l’alcohol es va detenir dimecres a la tarda a Sant Julià de Lòria un conductor de 57 anys amb una taxa d’1,00.

L’arrest es va produir quan la patrulla va veure dos presumptes contrabandistes que s’amagaven en una botiga i quan es van disposar a identificar-los, un d’ells va sortir corrents empenyent als agents, que el van acabar controlant en aquell moment tot i que el sospitós es va resistir amb força i va intentar agredir els policies. Durant l’escorcoll de seguretat se li van trobar una navalla amb una fulla de 10 centímetres i, per tant, de port prohibit, i més de 14.500 euros en efectiu que anirien destinats al contraban de tabac. L’home s’havia identificat anteriorment amb una altra identitat i tenia vigent una expulsió judicial en substitució d’una pena de presó.

La Policia va detenir dijous al matí al Pas de la Casa un home de 35 anys i no resident com a presumpte autor de delictes contra l’administració de justícia, la seguretat col·lectiva, la seguretat en el tràfic jurídic i la funció pública.

