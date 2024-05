Costa, sobre el complicat present dels seus: "Qui pensi en l'any vinent s'equivoca"

L'FC Andorra viu moments molt complicats després de la derrota contra l'Albacete i la del passat cap de setmana a Gijón. "El grup va quedar tocat l'altre dia", ha esmentat aquest matí Ferran Costa, assenyalant que la darrera desfeta a casa també va ser un cop dur. Mantenint la situació crítica, els tricolor són últims a set punts (i amb només nou en joc) de la salvació que marca momentàniament el Mirandés, i demà a les 14.00 hores reben al Burgos al Nacional, un dels pitjors visitants de la categoria que s'està jugant accedir a les places de play-off.

Com una de les lligues més igualades de la història, la d'enguany té encara moltes places per decidir, tot i que són els pirenaics qui tenen gairebé ja posició confirmada entre les quatre últimes. Encara més, una victòria demà contra els de Jon Pérez Bolo tampoc els assegura la permanència, i la carambola és complicada, però no impossible. En cas que aquesta nit (20.30 hores) el Mirandés venci al seu feu a l'Elx, i demà l'Osca i l'Eldense rasquin només un punt, el del Principat seria equip de 1a RFEF. Tot i això, el tècnic de Castelldefels es vol centrar en el complicat present andorrà: "Qui pensi en l'any vinent s'equivoca i penso que seria una manera covarda de viure la situació en la qual estem". El català declara que "no s'ha de voler que això passi el més ràpid possible", i diu que s'ha de viure cada instant perquè aquesta conjuntura és la seva i la del seu equip.

Costa ha fet una crida a l'aspecte individual dels seus per poder tancar el curs de la millor manera: "Cadascú té un repte ara mateix per estar a l'alçada de l'escut que portem". Entén que el triomf passa per fer el millor matx possible, lluitant i deixant-s'ho tot, i clama que ja no s'ha de pensar en si hi ha més o menys probabilitats per salvar-se, sinó en tot "el que representem". "Hem de donar la imatge que volem, i això ho hem de tenir molt clar perquè és la manera de vèncer i de poder respondre a la nostra gent aquí a casa", ha afegit.

Al llarg de tot el curs, l'FC Andorra ha patit molt en les dues àrees, tant en àmbit ofensiu com defensiu, i tot i que l'equip ha anat evolucionant pel que respecta a la solidesa defensiva amb l'entrenador català a la banqueta, "l'altre dia no va ser així". "Hem de tenir la capacitat per resoldre situacions mínimes que s'exigeixen en qualsevol categoria, crec que en aquests bàsics hem d'evolucionar i identificar que això és clau per competir de la millor manera", ha completat.

Cal apuntar que el conjunt burgalès vol refer-se de la derrota que va patir la passada jornada a casa, i a quatre punts del play-off, anirà amb tot. De totes maneres, són un dels pitjors visitants de la competició. Fins al moment han vençut en quatre ocasions lluny d'El Plantío, n'han empatat dues i n'han perdut 13. Per fer-los front, Costa alinearà aquells jugadors que "m'apropin més a la certesa de què senten aquesta responsabilitat cap aquest escut, aquests colors i la seva gent". Diego Alende i Pablo Moreno seran baixa per lesió, igual que 'Petxa' per sanció. L'únic dubte a hores d'ara és Diego Pampín, amb molèsties.

"Això no s'acaba aquí. S'han fet moltes coses bé durant cinc anys per poder estar aquí i al final hi haurà un moment en què tornarà a sortir el sol", ha finalitzat Costa, recalcant que "tenim un futur al davant il·lusionant, ple de moments que viure i tenint clars els ideals que volem que ens representin".