L'equip de patinatge prepara la recta final abans de l'inici del curs internacional

L'equip nacional de patinatge encara la recta final de la preparació dels seus tres integrants, Brenda Luque, Èric Barbeitos i Jana Galabert, abans d'obrir la temporada internacional. Així, dimecres vinent viatjaran a Trieste, per participar en el World Roller Games i cercar, com és habitual en l'inici de curs, pujar el seu rànquing. Cal destacar que la cita italiana compta enguany amb un total de 28 països, quan normalment era d'entre 15 i 17.

"Serà un nou test per veure en quin moment estem", ha esmentat del director tècnic Xavier Orrit sobre la competició, afegint que han augmentat la dificultat en tots els casos posant "els elements saltats a la segona part del ball". En aquest sentit, ha destacat que es tracta d'una estructura que no havien utilitzat i per la qual han d'estar millor físicament, i ha recordat que enguany hi ha un canvi de reglament que "ens obliga a ser més precisos per aconseguir els mateixos punts o més que l'any passat".

Com s'ha esmentat, la de la setmana vinent és la primera prova internacional per al conjunt tricolor, i Barbeitos arriba amb canvi en els dos programes, Luque en el llarg i Galabert en el curt i fent una adaptació del llarg. De cara als resultats, Orrit ha comentat que no es fixen en cap posició i que el seu objectiu és fer un bon paper, "superar-nos i millorar". En darrer lloc, el director tècnic ha apuntat que el nivell dels participants serà "molt exigent", sobretot a causa que els grans equips com el d'Espanya, Portugal o l'amfitrió "portaran quatre esportistes".