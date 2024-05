Handball School torna amb les accions solidàries

L'organització Handball School participarà aquest cap de setmana en una nova activitat solidària, a l'Illa Carlemany, per recaptar fons en suport a l'Escola Socialesportiva d'Handbol a Madagascar, que compta amb el suport d’Aigua de Coco i el programa de salut mental que està desenvolupant la mateixa associació.

L'activitat principal consistirà en llançaments solidaris, en què els participants tindran l'oportunitat de realitzar cinc tirs per un donatiu simbòlic de dos euros. A més, tots els participants rebran un obsequi cortesia de Handball School. Tal com han apuntat, estaran presents demà i diumenge de 10.00 a 13.00 hores i demà també a la tarda de 16.00 a 20.00 hores. "Estem emocionats de dur a terme aquesta activitat solidària en col·laboració amb el Centre Comercial Illa Carlemany. És una oportunitat per unir-nos com a societat i donar suport a iniciatives que tenen un impacte positiu en la vida de persones que més ho necessiten", va dir el president d'Handball School, Edgar Serra.

Durant l'esdeveniment, també hi haurà l'oportunitat pels assistents de conèixer més sobre l'estat actual de l'Escola Socialesportiva a Madagascar, on es proporciona educació i oportunitats esportives a nens i nenes en situació de vulnerabilitat. En afegit, Handball Shcool oferirà la possibilitat d'adquirir pilotes de material reciclat que són utilitzades pels nens i nenes a l'estat sud-oriental d'Àfrica, "com a part del nostre compromís amb la sostenibilitat i el suport a societats desfavorides".