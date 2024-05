'Ens heu fet grans', la nova campanya del MoraBanc Andorra que pretén recalcar el mèrit dels abonats

"Volem premiar al nostre abonat, el seu suport i el seu compromís. Mai ens han deixat", així ha iniciat la presentació de la campanya d'abonaments per a la temporada 2024-2025. Sota el lema 'Ens heu fet grans', l'entitat tricolor té present l'esforç i el suport de l'afició en els bons moments, i sobretot, en els trams en els quals toca patir. En conseqüència, i tal com va mencionar el president Gorka Aixàs durant el balanç de la temporada, "el club viu el millor moment social", ha reafirmat el director de Comunicació i Màrqueting del BC MoraBanc Andorra, Toni Alonso.

Una frase que es complementa amb les dades d'aquesta temporada, en què tot i tenir 45 baixes d'abonaments, s'ha arribat a obtenir 814 nous socis, el que dona com a resultat uns 2.618 abonats totals. "És la xifra més alta d'ençà que estem a l'ACB", ha al·legat, incidint en els inèdits vuit 'sold-out' d'enguany, els quals han succeït en el moment més delicat de la fase regular, en la qual "s'ha vist el pavelló més maco que mai".

"El nostre públic ha estat, és i serà fonamental en cada pas que donem. El bàsquet es viu per als nostres espectadors i, sobretot, per als que ho viuen en directe", ha declarat Alonso. El 'claim' de la nova campanya continua tenint un lligam important amb el present durant la temporada actual 'Joc de grans'. Amb un espot televisiu on es presenta l'eufòria de la Bombonera i presència a xarxes socials, l'objectiu de cara a l'octubre és poder mantenir les xifres, i inclús, arribar a superar-les, repte que veuen "una mica complicat", segons ha declarat la directora financera del club, Eva Iglesias.

Durant l'estiu passat ja es va dur a terme una promoció especial en relació amb la reducció de preus de l'edició 2022-2023, a causa del fet que canvia "el tipus d'espectacle que presenta la LEB Or i l'ACB". Es van mantenir les tarifes LEB fins a finals de juny, i després van tornar a les ja presentades anteriorment per a la màxima divisió. "És cert que al setembre ja érem 614 abonats amb les tarifes anteriors, però hem assolit 200 persones més i per a nosaltres és tot un rècord", ha assenyalat Alonso.

Així doncs, enguany, les persones que vulguin continuar o començar a tenir una plaça fixa a la Bombonera per animar a l'equip dirigit per Natxo Lezkano, podran gaudir de fins a un 50% de reducció en el preu de l'abonament. La promoció inicia el pròxim dimarts i finalitza el 30 de juny. Les noves sol·licituds es poden tramitar de forma presencial, a les oficines del club, o bé a través de l'enllaç disponible (a partir del 21 de maig) a la pàgina web bca.ad. En addició, el telèfon 885900 està operatiu per respondre dubtes. En referència a les renovacions, s'efectuen automàticament sense haver de donar previ avís.

Es continua la línia de les dues modalitats de carnet i les tarifes d'aquesta edició. El carnet de soci està especialment dissenyat per a aquells adeptes que volen ser simpatitzants amb el club, encara que no tinguin l'oportunitat d'acudir als enfrontaments per temes professionals o personals. Amb tot, els avantatges són molt "atractius": un 20% de descompte en el marxandatge oficial i les entrades (limitació a quatre per soci i partit); accés als sortejos i a la 'newsletter' setmanal amb totes les novetats del club; descomptes dels patrocinadors del Morabanc Andorra, i accés preferent en altres ofertes i promocions. Per als nous socis adults d'aquest pla, el carnet costarà 100 euros, mentre que la renovació s'ha fixat en els 50 euros. Els menors de 18 anys ho podran adquirir per 35 euros.

Pel que fa a l'abonament de temporada, és exclusiu per als socis i comptarà amb tots els avantatges del carnet, però se li afegeix la possibilitat de reservar el seient a tots els partits de la Lliga Endesa, a més de tenir entrada directa al pavelló. Com ja és costum, la segmentació de zones continuarà sent en tres nivells diferents. "És un espai petit, la visibilitat és molt bona, però el seccionem perquè tothom pugui gaudir del nostre esport", ha concretat Iglesias.

El 'nivell I' (comprès entre les seccions A2-A4, B1-B3 i E2-E4) tindrà un preu de sortida de 380 euros per als adults, 270 euros amb la tarifa familiar i 230 euros per a les persones amb mobilitat reduïda. En les zones A1, A5-A10, E1 i E5, denominades com a 'nivell II', es pot reservar el seient per 235 euros (adults), 140 euros (tarifa familiar) i 120 euros (mobilitat reduïda). Finalment, al 'nivell III' (seccions C0-C4, D0-D4, F1-F4 i G1-G4) els preus oscil·len entre 120, 75 i 70 euros per a les tarifes adult, familiar i reduïda, respectivament.

Cal remarcar que amb la promoció vàlida fins al 30 de juny, la reducció de preus està fixada en nivell 1: 215 euros, tarifa adult; 145 euros, tarifa familiar; i 115 euros, tarifa reduïda; nivell 2: 135 euros, tarifa adult; 95 euros, tarifa familiar; i 80 euros, tarifa reduïda; i nivell 3: 75 euros, tarifa adult; 50 euros, tarifa familiar; i 70 euros, tarifa reduïda, informa l'ANA.