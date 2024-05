Uns 500 infants participen en el Congrés de ciència de l'UdA

Prop de 500 infants de primera ensenyança de tots els sistemes educatius del país han participat, aquest divendres, al VII Congrés de ciència de la universitat dels infants. L'activitat, organitzada per l'escola d'educació de la Universitat d'Andorra, s'ha dut a terme al Centre de Congressos d'Andorra la Vella i ha servit perquè els joves escolars mostressin els projectes científics en els quals han estat treballant durant el curs.

En total, s'han presentat 13 projectes, de 12 escoles diferents, i de temàtiques tan diverses com els volcans, el tabac, la força dels ponts o el magnetisme. A més, s'han mostrat invents com una màquina expenedora, una incubadora d'ous de gallina o un tren levitant, entre d'altres. Els infants han estat guiats en tot moment per estudiants de Ciències de l'educació de l'UdA, els quals han estat els encarregats de conduir l'acte.



El Congrés de ciència de la universitat dels infants s'ha reprès enguany després de diversos cursos sense dur-se a terme a causa de la pandèmia de la Covid-19 i, posteriorment, del tancament del centre de congressos lauredià. Aquest any ha estat el primer congrés amb participació dels tres sistemes educatius del país, ja que s'hi ha incorporat el sistema francès, qui s'ha sumat a l'andorrà i l'espanyol que ja havien estat presents en edicions anteriors.



La universitat dels infants és un projecte de responsabilitat social universitària que vol apropar-se a la societat per promoure l'interès per la ciència i la recerca entre els escolars, tot superant les barreres i els estereotips sobre la inaccessibilitat del saber científic.