El Santuari de Canòlich es podrà tornar a visitar una setmana abans de l'Aplec

Una de les mesures que el Comú de Sant Julià de Lòria va conservar de les que es van implementar durant la pandèmia és la d'obrir el Santuari de Canòlich una setmana abans de l'Aplec. Llavors es va fer per evitar les aglomeracions que es produeixen el darrer dissabte de cada mes de maig i donar l'opció als fidels de visitar la Mare de Déu sense tanta presència de gent.

En aquest sentit, des d'aquest diumenge 19 i fins al divendres 24 de maig, el temple obrirà les portes entre les 10.00 i les 17.00 hores i hi haurà personal del Departament de Turisme per atendre qualsevol demanda. I el dia 25 tindrà lloc l'Aplec. Com cada any, els que ho desitgin podran pujar a Canòlich en el servei gratuït de bus comunal de les 08.00 a les 04.30 hores amb una freqüència de pas cada hora.

Les parades estaran situades al Camp Gran, les Arades, Rotonda d'Aixovall i al mateix Santuari. La primera sortida es farà des del Camp Gran i la darrera serà des de Canòlich. Tota la programació dels actes es pot consultar a www.santjulia.ad.