Vicky Jiménez remunta i passa a les semifinals de l'ITF W100K de Madrid

Vicky Jiménez no abaixa els braços i manté el màxim nivell a l'ITF W100K de Madrid després de vèncer per 1-2, amb remuntada inclosa, a Oksana Selekhmeteva. Amb el triomf, l'andorrana ja s'ha col·locat a la semifinal del torneig madrileny, on s'enfrontarà contra la japonesa Moyuka Uchijima, de 22 anys i número 110 al rànquing mundial (amb horari encara per confirmar).

El partit d'avui no ha arribat ni als 60 minuts, però no ha estat pas fàcil per a la pirenaica. El primer set se l'ha adjudicat Lys, que ha fet ràpidament un 6-3. Sabent tot el que es jugava, i amb la màxima igualtat, Jiménez ha remuntat els dos següents sets, amb dos tie-break inclosos, per acabar 6-7 i 6-7, i fer l'1-2 final.