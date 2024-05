El Consell General vol fer pública tota la informació sobre la graella salarial de l’APDA

La intervenció del Consell General ha sol·licitat a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) l’autorització per poder fer pública tota la documentació relacionada amb l’expedient associat a les graelles salarials de l’entitat, per tal que la intervenció «pugui defensar la seva honorabilitat, credibilitat i professionalitat», segons Han informaT des del Consell General a través d’un comunicat emés avui. Aquesta petició s’ha traslladat a l’APDA aquest divendres per tractar aquest tema amb «total transparència», han afegit.

Des del Consell General destaquen que la intervenció és un òrgan tècnic i no polític, el qual s’encarrega de supervisar la bona gestió dels diners públics i que aquests s’usin seguint la legislació vigent i les normes de bona governança. Per això, segons es detalla en les normes reguladores del seu funcionament, el Consell General i els organismes adscrits estan sotmesos al règim de comptabilitat pública en els termes previstos en la Llei general de les finances públiques. A més, la subjecció al règim esmentat comporta l’obligació de retre compte de les operacions respectives, sigui quina sigui la seva naturalesa, al Consell General.

Pel que fa a les tasques de control pressupostari, la intervenció és l’òrgan titular dels controls de legalitat, d’oportunitat econòmica, financer i d’eficàcia amb relació amb el Consell General i amb els organismes adscrits, els quals els exerceix en els termes establerts en la Llei general de les finances públiques. Aquestes tasques, afegeixen en el comunicat, s’actualitzen anualment i per a aquest any queden determinades en el programa de control pressupostari per a l’exercici del 2024, en què es detalla la modalitat i l’abast de control a la qual estan sotmesos els òrgans adscrits.

D’aquesta manera, el Tribunal de Comptes, l’APDA, l’AQUA i el Raonador del Ciutadà estan sotmesos al control financer, el control d’oportunitat econòmica i d’eficàcia. A més, tots els òrgans adscrits, exceptuant el Tribunal de Comptes, estan sotmesos al control de legalitat.

La intervenció, en el marc de les seves competències, «no ha entrat mai a valorar la gestió ni l’organització interna dels organismes adscrits, ni en cap cas ho farà; només té en compte la legalitat dels precedents financers, vetllant perquè l’ús dels diners públics i els processos de contractació es facin d’acord amb la normativa vigent», han conclòs.