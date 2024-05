La capital engega la 14a edició de la Setmana de la diversitat cultural

La Setmana de la diversitat cultural arriba aquest any a la catorzena edició implicant 25 entitats i amb «una àmplia» varietat de propostes que han de servir per «donar a conéixer la diversitat» de la parròquia i del país, tal com va posar en relleu la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, en la presentació de la cita que s’allargarà entre el 19 i el 25 de maig. Aquesta tindrà com un dels plats forts la mostra gastronòmica ‘La diversitat a taula’ i la realització d’un mural a les escales que uneixen la plaça del Poble i la passarel·la del casino, ja que la voluntat és que aquesta celebració «quedi un treball conjunt» que mostri la col·laboració entre entitats.

El mural ha estat ideat amb la implicació d’una vintena d’associacions i pretén transmetre tots els valors de les diverses cultures. Losada va posar en valor que precisament es faci a la plaça del Poble perquè «el poble som tots» i, per tant, que resti aquest testimoni de la diversitat de cultures en aquest indret es considera important. El resultat del mural es podrà conéixer el divendres 24.

PROGRAMACIÓ / La setmana arrencarà amb el torneig de cases regionals que se celebrarà aquest diumenge amb el suport de la Federació Andorrana de Futbol. El dilluns ja es podran veure els diferents aparadors del centre històric que estaran decorats per a l’ocasió. Al llarg de la setmana hi haurà diferents activitats de petit format i més properes per facilitar l’intercanvi i l’aprenentatge, com la taula rodona que es farà dimarts sota el títol ‘La diversitat cultural i els joves’, impulsada per la Societat Andorrana de Ciències i moderada per Liza Cruz, del Fòrum Nacional de la Joventut.

El dimecres es farà una exposició de fotografies de paisatges d’Ucraïna que es podrà veure a la Llacuna i hi haurà la projecció del film ‘Retour a Séoul’, de la mà del Cineclub de les Valls.

El mateix dia també hi haurà un taller de meditació i un altre de ball de la mà de l’Associació de ball social estil caribeny. El dijous 23 es farà una nova edició de la proposta per als joves ‘Cuina sense pares’, la qual es farà al Rusc amb la implicació de veneçolans i l’Associació de residents argentins.

Finalment, pel que fa a la mostra gastronòmica, se celebrarà el dissabte 25 a la plaça Guillemó. A més, hi haurà una cercavila i mostra de folklore de diferents països. La jornada es clourà amb un taller de sardanes, informa l’ANA.