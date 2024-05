Una conductora es ferida en una col·lisió a Sant Julià de Lòria

Una conductora resident de 32 anys ha resultat ferida en un accident amb un turisme andorrà a la carretera general 1, a Sant Julià de Lòria. La Policia ha rebut l'avís entorn les 16.48 hores, moment en què una patrulla d'agents policials s'han apropat al lloc dels fets. La dona era portadora d'un vehicle amb matrícula espanyola i ha estat traslladada a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell per valorar la magnitud de les ferides, on a hores d'ara continua ingressada.

