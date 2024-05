L’obertura del casino fa que el volum d’autoprohibicions de joc es dupliquin a 57

La xifra de persones que van demanar l’autoprohibició de joc s’ha doblat el 2023 arran de l’obertura del casino. Així ho ha posat en relleu el director del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ), Xavier Bardina, qui ha detallat que de les 25 persones que ho van demanar el 2022, s’ha passat a les 57 de l’any passat. Aquest total de persones que van demanar que es decretés aquesta mesura inclou també les judicials.

Entrant en detall, les autoprohohibicions estan acotades al termini mínim d’un any; és a dir, la persona no pot «autoprohibir-se durant un any» i ho han de sol·licitar les mateixes persones. En aquest sentit, cal destacar que l’any passat es va «aixecar» aquesta prohibició a 46 persones. S’ha de tenir en compte que poden ser aixecaments de prohibicions d’anys anteriors i, a més, Bardina ha concretat que hi ha moltes persones que tenen en vigor una prohibició i fins i tot no viuen al país.

Bardina atribueix el fet que entre el 2022 i el 2023 s’hagin doblat les autoprohibicions a l’obertura del casino el mes de març, però ha remarcat que no creu que a partir d’ara s’hagi de donar un creixement exponencial, ja que en cas contrari seria «alarmant». De fet, ha apuntat que aquest any han rebut 18 peticions d’autoprohibició i dues de judicials. Per tant, les xifres no fan pensar que a partir d’ara hi hagi un augment. També ha manifestat que cal tenir en compte que aquesta xifra de persones que no poden accedir a les sales de joc es completa amb les que reben una ajuda des d’Afers Socials i que no estan comptabilitzades en aquests totals.

El responsable del CRAJ ha fet aquestes declaracions en la roda de premsa que ha fet juntament amb el ministre de Finances, Ramon Lladós, per explicar els canvis en la Llei del joc, sobretot en qüestions tècniques, i per fer balanç de l’activitat del CRAJ el 2023. Bardina ha detallat que l’any passat es van instruir 205 noves llicències de classe E (concursos amb intervenció de l’atzar, rifes, participacions de loteries i loteries de promoció o publicitàries); 62 de classe F (quinto tradicional i rifa benèfica); 29 llicències de classe H (distribuïdor mixt de loteria); 123 llicències de classe I (personal casino i bingo) i tres llicències de classe J (subministrador de màquines).

Així mateix, el director del CRAJ ha recordat que des del 2021 hi ha quatre establiments amb llicència de classe G; és a dir, la que els acredita com a distribuïdors principals de loteria al país. Tant Bardina com Lladós han valorat positivament que els tràmits que s’han de fer prop del CRAJ per poder fer, per exemple, sortejos que ja estiguin assumits per la població.

La nova Llei del joc pretén garantir una major seguretat jurídica / Pel que fa als canvis legislatius, el titular de Finances ha posat en relleu que l’objectiu és modificar i adaptar diversos aspectes de la vigent Llei del joc a la realitat econòmica i social del Principat: «Amb la nova llei volem garantir la màxima seguretat jurídica en la seva aplicació i poder simplificar els processos existents», ha afegit el ministre, el qual ha explicat que el text introdueix una nova graduació de les diferents classes de llicències: les majors, que s’obtenen després de considerar l’oferta mitjançant un concurs públic, i les menors, que es divideixen en puntuals i ocasionals (per a un sorteig determinat); en temporals (per a una durada determinada), i en específiques (per a una activitat concreta).

Lladós també ha indicat que el text desenvolupa el servei d’inspecció i el procediment sancionador, amb la voluntat de simplificar-lo i agilitzar-lo. A més, a partir de l’aprovació del Projecte de Llei, es prohibirà la participació en els jocs d’apostes a les persones vinculades a l’esdeveniment. Pel que fa al cas específic del servei d’inspecció, Bardina ha remarcat que actualment es compta amb un inspector i que el servei està «correctament dimensionat» per les necessitats del país, i més tenint en compte que la Policia també disposa d’una unitat específica.

Balanç del CRAJ/ Pel que fa a les principals activitats durant el 2023, el director del CRAJ ha destacat l’autorització d’obertura i funcionament del casino de joc, l’elaboració del protocol de col·laboració, cooperació i assistència entre el CRAJ i el Cos de Policia, les adaptacions de les normatives existents en matèria de protecció de dades i d’implementació de l’expedient electrònic.

Finalment, també ha destacat la reestructuració i simplificació del reglament de les llicències per a la celebració de concursos amb intervenció de l’atzar, rifes, participacions de loteries i loteries de promoció o publicitàries, aprovat el passat mes de gener, informa l’ANA.