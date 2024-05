Seminari sobre el codi de conducta dels consellers generals

El codi de conducta dels consellers generals va ser aprovat el 22 de desembre del 2022. Un any i mig després de la seva entrada en vigor, els consellers i conselleres generals de l'actual legislatura l'han pogut comentar i analitzar amb el jurista i professor de dret administratiu a la universitat Pompeu Fabra, Antoni Bayona Rocamora. Per la seva part, Bayona té una dilatada experiència en l'àmbit parlamentari, ha estat lletrat major del Parlament de Catalunya (2012-2018) i va participar en la redacció del codi de conducta de la cambra catalana. A més, també ha assessorat el Consell General en la redacció del codi de conducta dels consellers generals. El seminari d'aquest divendres s'emmarca en la voluntat del Consell General de fer formacions periòdiques relatives a la conducta, el bon govern i la prevenció de possibles conflictes d'interessos, responent d'aquesta manera a les recomanacions del GRECO (Grup d'estats contra la corrupció), organisme depenent del Consell d'Europa. Així, la formació d'aquesta jornada s'ha centrat principalment en aspectes ètics i del bon govern, estudiant i analitzant situacions que essent legals, poden ser èticament reprovables.

