La pau regional centra la 18a Sessió Plenària de l’Assemblea Parlamentària de la Mediterrània

Més de 200 parlamentaris de 20 parlaments, entre els quals tres representants del Consell General, han participat, en la 18a Sessió Plenària de l’Assemblea Parlamentària de la Mediterrània (APM) que ha centrat els debats en la importància que té per a tot el continent europeu que es mantingui la pau i es propiciï el progrés dels països mediterranis.

Al llarg dels dos dies que ha durat la sessió plenària que va tenir lloc aquest dimecres i dijous a Braga (Portugal), els participants han centrat les comissions i debats en els reptes polítics, econòmics, socials, mediambientals i de seguretat que afronta la zona mediterrània i dels projectes i mesures que es poden implementar en favor de la sostenibilitat regional i la cooperació internacional.

En el decurs de l’Assemblea s’han debatut i aprovat sis projectes de resolució, tots ells per consens. En concret, s’han tractat els processos de transició energètica dels països de l’APM; la transformació i cooperació regional, així com les perspectives econòmiques; les perspectives i els reptes de futur que suposa la intel·ligència artificial; el terrorisme i les amenaces criminals que afecten la regió i com garantir el desenvolupament i la seguretat a la conca mediterrània.

Aquest ha estat el primer desplaçament de la legislatura de la delegació del Consell General a l’APM, encapçalada per Pere Marsenyach i integrada per Meritxell Alcobé i Judith Casal, en què els parlamentaris andorrans han aprofitat per iniciar els primers contactes amb altres membres de l’APM i representants d'organitzacions com el Comitè contra el Terrorisme del Consell de Seguretat de l’ONU, la Fundació de l'Assemblea de Ciutadans de la Mediterrània i el Grup de l’Assemblea Parlamentària de l’OTAN especialitzat en la Mediterrània i Orient Mitjà, entre d'altres.