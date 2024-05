El Talentejant finalitza la 8a edició premiant el talent jove de la parròquia

La 8a edició del Talentejant va concloure amb gran èxit ahir divendres, després de revelar els guanyadors en una cerimònia celebrada a l’Espai Jovent d’Escaldes-Engordany. Aquest any, un total de 24 obres van ser presentades per 16 joves talentosos del país, les quals van competir en dues categories distintes: dibuix i pintura, així com art digital i audiovisual, abastant les franges d’edat de 12 a 17 anys i de 18 a 30 anys. Les obres presentades al concurs van dotar d’un «gran nivell, sobretot en pintura» va valorar la membre del jurat, Naiara Escabias: «M’ha sorprès molt que sigui gent tan jove, i donin missatges tan potents de bipolaritat i de salut mental» va assenyalar, incidint en la importància de prestar atenció en el que intenten transmetre.

Una de les principals innovacions d’aquesta edició va ser la introducció d’un sistema de votació dual. A més de rebre les avaluacions del jurat, compost per quatre reconeguts artistes nacionals, els projectes van ser sotmesos a una votació en línia per part del públic, amb una participació massiva d’aproximadament 1.600 persones, enriquint així el procés de selecció dels guanyadors.

Els premis van ser atorgats als talents emergents que van destacar en les seves respectives categories. Noemi Roeda es va alçar com a guanyadora en la categoria de 12 a 17 anys en dibuix i pintura amb l’obra ‘Maternitat robada’, mentre que en art digital i visual el premi va ser per a Mali Vilanova i la seva fotografia ‘El vigilant’. En la categoria de 18 a 30 anys, l’artista sota el pseudònim B:K va commocionar amb la pintura ‘Scary hours’. Finalment, ‘La dama blanca’, de Laia Guerrero, va guanyar en la categoria d’art digital i visual en aquesta oda al país.

Cada guanyador va ser recompensat amb diversos premis en metàl·lic perquè els joves continuessin fomentant el seu desenvolupament artístic. Cal destacar que, tot i que, inicialment, s’havia previst una tercera categoria d’escultura i gravat, però lamentablement aquesta va quedar sense guanyador per manca de participants, informa l’ANA.