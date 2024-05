La federació espanyola de natació prepara els Jocs Olímpics a Encamp

El centre esportiu del Pas de la Casa i el complex esportiu d’Encamp estan acollint una nova estada de la Real Federació Espanyola de Natació que prepara els Jocs Olímpics de París 2024 en terres andorranes, i en alçada, sota la direcció del prestigiós entrenador Ben Titley. Diversos clubs i federacions escullen les instal·lacions en alçada, com la piscina o el gimnàs del Pas de la Casa, per dur a terme els seus entrenaments i preparar-se, en alguns casos fins i tot, per als propers jocs, com és el cas del grup de nedadors espanyols que per segona vegada realitzen estada al Principat i els quals els han precedit i seguiran altres clubs i federacions, d’Espanya, França, Alemanya, Escòcia, Suïssa i fins i tot el Japó.

El conseller d’Esports i Reactivació Econòmica del Comú d’Encamp, Nino Marot, va visitar a la federació de natació ahir a la tarda on nou nedadors i dos entrenadors van realitzar un entrenament especial d’alt rendiment a la piscina d’Encamp de manera excepcional, ja que el 'camp base' el tenen situat al port d’Envalira i a les instal·lacions comunals del Pas de la Casa.

El conseller va destacar que "les instal·lacions esportives d’Encamp i el Pas de la Casa tenen una clara prioritat per als ciutadans de la parròquia, però resulten també molt atractives per als esportistes d’elit, i per tant, ens permet fer un pas més per rendibilitzar instal·lacions i seguir posicionant-nos com a destinació de turisme esportiu".

Per la seva part, l’entrenador de la federació espanyola va indicar que Andorra i Encamp és un lloc únic per reunir amb molt poca distància les instal·lacions necessàries per als entrenaments en alçada, piscina curta i piscina llarga, entre altres aspectes com el clima, l’alimentació i l’allotjament.

Mireia Belmonte, entre els participants / La medallista olímpica i una de les atletes més destacades al seu país, Mireia Belmonte, forma part de la delegació que s’ha desplaçat fins al Principat, conjuntament amb les joves promeses César Castro i Paula Juste. Del grup de nedadors destaca també la presència de l’holandesa Kira Toussaint, medallista en els últims mundials de natació, i la belga Valentine Dumont, medallista europea en piscina curta.

Considerada una de les millors esportistes del seu país. La catalana, caracteritzada per la seva disciplina i autoexigència, va fer història a Rio 2016 en convertir-se en la primera nedadora espanyola a obtenir una medalla d'or.