On hi ha vida, hi ha esperança

Quan tothom s'esperava el descens, a dues jornades de la finalització de la temporada de LaLiga Hypermotion, l'FC Andorra de Ferran Costa torna a donar un cop sobre la taula que encara els deixa vius en la lluita per la permanència. Això sí, l'1-0 contra el Burgos ha arribat en la darrera ocasió del partit, després d'intentar-ho fins a no poder més contra un equip que es jugava la posició als play-offs. Ara, els tricolor romanen penúltims a la classificació general amb 40 punts, a cinc de la salvació i tenint per sobre a l'Alcorcón i l'Amorebieta, dos equips amb qui tenen el 'goal average' a favor i en contra, respectivament.

El combinat dirigit per Costa ha sortit amb modificacions radicals en l'onze inicial i el retorn d'Adrià Vilanova. L'equip ha anat darrere la victòria des del primer moment. La més clara ha estat obra de Sergio Molina (9') que acabava a les mans de 'Churripi' en una parada 'a la desesperada'. Tres minuts més tard, però, Rubén Bover rebia un centre d'Iván Gil. Tot i ser una altra bona ocasió, la pilota se n'anava per sobre del travesser en no poder controlar-la. Els de Jon Pérez Bolo també han dotat de moments per desfer les taules, sense èxit. El joc que iniciava de forma frenètica, s'anava calmant amb el pas del temps i amb ell, l'energia andorrana patia una davallada. 180 segons abans de la mitja part, Aurélien Scheidler ho intentava sense opcions de xut a porteria.

A la represa, es veia un plantejament de partit molt més calmat amb un Burgos que sortia amb les piles recarregades. Les oportunitats més clares les veien els visitants i Nico Ratti sucumbia a la desesperació dels errors en defensa. Al 62', Molina apareixia un cop més en una falta lateral llarga. Per la seva part, Jandro buscava obrir el digital amb un xut passat de frenada (64'). La dinàmica no canviava i l'ansietat començava a aparèixer. Semblava que ni els pirenaics ni els burgalesos volien arriscar més del necessari, encara que l'empat no servia per a cap dels dos. Arribats al 90', quatre minuts de descompte per intentar salvar la situació. I quan tothom ho donava per mort, a les portes del xiulet final, Gil aprofitava el contraatac de la darrera del Burgos per sortir a la carrera. Passada cap a Jon Karrikaburu, que interceptat per dos defenses, ha pogut deixar-los endarrere i xutar a porteria en un u contra u amb 'Churripi'.

Així doncs, les esperances dels tricolors continuen vives amb aquest gol a l'espera dels resultats de quatre enfrontaments: Osca - Racing de Santander (que ja ha finalitzat amb un 0-3); Tenerife - Amorebieta; Alcorcón - Valladolid; i Vila-real B - Albacete, informa l'ANA.